經濟部日前公布區塊開發選商選商行政契約定案版，其中許多規定讓開發商意見分歧，部份開發商認為經濟部操之過急，但也有開發商表達支持，認為有政府支持，國產化才能穩定走下去。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，若政府擔心併網時程逾期，以額外罰則來促進加速，此假設有根本性錯誤。因為開發商本身需盡快有綠電收入來還款與營運，因此完全不具備遲延的動機和心態。

在風場併網時程方面，許乃文指出，相關時程為政府直接指定，卻不是讓開發商用工程實務的專業考量，來規劃時程，因此可預見以下風險：政府罔顧實際工程所需時間、武斷指定併網時程，最後開發商就莫名受罰不合理現象。

不過也有開發商認為，過去產業最在意風場建設逾期違約的狀態下，除扣下違約金之外，20%綠電將以躉售電價賣給台電，現在這樣限制已經取消，對於開發商而言，已經留有最大空間可以讓風場建設，在取得開發權之後，將力拼風場的各項準備。

另外也有廠商認為，現在產業關聯性過去訂出全世界最嚴格標準，各產業都是拼全力在努力達成，但現在臨時更改規則，讓人措手不及，更影響未來產業發產。風機製造商Vestas認為， 依據實際執行在地化的經驗，認為國內的確已有供應商具備出口競爭力，但也有部份供應商還需要時間培養人才、提升產能。

Vestas 認同清楚的罰則，這使得開發商可依據專案期程，適時選擇持續執行在地化或繳交罰金；換句話說，目前的罰則應可達到敦促本土供應商謹守交期的目的，也可避免開發商被坐地起價。

就極端情境而言，如果完全不履行在地化承諾，罰金最高達60億台幣，對開發商而言是否具懲罰效果，有待商榷，但很有可能會使開發商有誘因不去執行部分項目。開發商能否像過去兩年親力投入產業在地化，有待時間檢驗。然而開發商明年亦將開始競逐2028/2029年併網風場，如何用未來一年的時間展現充分的在地化努力，也將高度考驗行政部門的檢核能力。