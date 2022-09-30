第一銀行iLEO信用卡用心打造專屬數位客群優惠活動，不論是民眾最愛的LINE Pay、街口支付、台灣Pay、icash Pay、悠遊付或近期最夯的全支付，優享最高8％回饋、3期0利率及五大電信費2％回饋。近期更推出多重首刷禮活動，邀請卡友一起擁抱行動支付數位生活。

第一銀行表示，疫情加速行動支付交易成長，消費金額與筆數年成長2倍以上，其中以LINE Pay最受卡友喜愛，佔比超過6成，其次為街口支付。統計卡友使用行動支付習慣發現，每周至少使用一次且消費金額近500元，顯見行動支付已為民眾日常。

第一銀行力挺客戶使用行動支付賺回饋，舉凡單筆消費達500元且以第一銀行帳戶扣繳卡費，年底前iLEO 信用卡新戶使用台灣Pay並於指定通路消費享最高8％回饋、LINE Pay與街口支付優享5％回饋、Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay與近期討論度最高的「全支付」與「全盈+PAY」則享最高3.5％回饋；此外，應援卡友日常支付便利商店、飲料、餐飲等小額付款，使用Line Pay與街口支付500元以下消費，筆筆享2％回饋。

迎新戶多重好禮大方送，即日起至11月15日止，透過 LINE Pay 指定連結申辦iLEO信用卡首刷滿額即回饋300點LINE POINTS；核卡後30天內，不限金額任刷一筆，加碼送200元Uber Eats抵用券；以iLEO 數位帳戶扣繳卡費，享首6個月一般消費再加碼1％現金回饋(上限600元)。