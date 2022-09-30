民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲，台大、中華大學碩士雙雙被取消。余正煌將對林智堅侵害著作權案提起自訴，也會考慮傳訊桃園市長參選人鄭運鵬作證。前民進黨立委沈富雄表示，余正煌選這時出手有點微妙，恐怕會對民進黨的桃園市長、新竹市長選情造成傷害。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，余正煌會出手，在大家意料之中。不過，余正煌選這時出手，是有一點微妙，問題是他選擇刑事自訴，就是為了不能開秘密庭，全部公開。

沈富雄指出，傳鄭運鵬去當證人，有點怪。因為鄭運鵬一直陪在林智堅的旁邊，而且一直講他看過論文好幾次，認為林沒有抄襲；總統蔡英文曾表示「鄭運鵬戰桃園，林智堅戰清白」，兩人的關係勉強就是這樣，鄭運鵬一直陪在林智堅旁邊是職責所在。林智堅打選戰時，鄭運鵬是競選總幹事，因此鄭運鵬只要說職責所在，他就沒事了。

沈富雄認為，若余正煌或律師一定要傳證人，應傳國安局長陳明通。不過，針對余正煌選在此時出手，他則預測，對民進黨的桃園市長、新竹市長選情會有傷害。