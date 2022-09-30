美國商務部周五（30日）公布8月個人所得與支出數據，其中最受關注的核心個人消費支出（PCE）物價指數繼7月暫時降溫後，8月又加速成長，凸顯美國通膨壓力依舊沉重，這也引發外界擔憂聯準會（Fed）將被迫採取更激進行動來對抗通膨。

受此利空衝擊，美股在9月最後一個交易日延續前一日跌勢，開盤再度走低。美股跌跌不休，累計9月以來，標準普爾500指數跌幅已經超過8％，預料將創下2008年以來最差9月表現。

商務部表示，8月個人消費支出（PCE）物價指數雖然年增6.2％、較7月的6.4％略為減緩，但Fed決策偏好參考的通膨指標，也就是不含食品與能源的核心PCE卻是年增4.9％，較前一個月的4.6％加速，並且高出市場預期的4.7％，反映了美國高燒不退的通膨迄今仍然不見明顯降溫跡象。

如果與前一個月相比，8月核心PCE則是成長0.6％，也大幅超出7月的0.1％增幅。

為了對抗攀升到逾40年高點的通膨，Fed本月稍早進行第三度升息3碼，使得這波升息循環自3月開始啟動以來，截至目前已經升息12碼。鑒於美國通膨壓力依舊沉重，根據Fed在例會結束後發布的最新利率點陣圖顯示，到年底利率水準將升抵4.25％到4.5％之間，這意味Fed還有升息5碼的空間。

此外高占美國經濟活動逾三分之二的個人支出在7月下滑0.2％後，8月則是反彈0.4％，高出市場預期的0.2％增幅。分析師認為這是由於汽油價格下跌，讓民眾多出部分現金用來採購商品、旅行與外出用餐。

據美國能源資訊署的數據指出，8月汽油價格較前一個月銳減11.8％到每加侖3.691美元。

至於8月個人所得也溫和增加0.3％，略高出市場預測的0.2％增幅。