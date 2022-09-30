為因應能源危機，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）29日宣布2,000億歐元應變計畫，當中包括對天然氣與電力價格設立上限以及調降天然氣銷售稅，來為企業與消費者設立「防護罩」，避免他們受到能源價格飆升的衝擊。

該歐洲最大經濟體目前正面臨俄羅斯大幅削減對歐洲出口天然氣，導致天然氣與電力成本暴增。

蕭茲29日在柏林向記者表示，為了應對該能源危機，德國「將設立一道大型防護罩」，協助勞工、退休者、家庭與大型工業公司有能力支付帳單。

根據德國中小企業聯邦協會發布最新調查，德國有超過半數中小型企業憂心能源危機將使得他們倒閉或歇業，該比重超出上月的42％。

德國政府推出的最新應變計畫，實施期間將持續到2024年春季。其中該計畫的主要核心是對天然氣與電力價格設立上限，但相關細節將等到下月才會公布。它還把天然氣銷售稅從19％調降到7％。

為了降低對俄國能源的依賴，德國政府將擴大再生能源的使用以及興建液化天然氣接收站。

此外欲協助家庭與企業、特別是在德國南部，度過冬季天然氣供給陷入不足危機，原本預定在年底除役的兩座核電廠將持續運轉直到明年春季。

至於該應變方案所需的資金將透過今年新的舉債來籌措。因此德國政府將暫停遵守憲法中的「債務剎車」條款，也就是德國債務不得超過國內生產毛額的0.35％。但德國財長林德納（Christian Lindner）強調，明年將回歸債務剎車條款。

受能源危機衝擊，德國已成為歐洲大陸最脆弱的經濟體。根據經濟合作暨發展組織（OECD）發布最新預測顯示，德國經濟今年將微增1.2％、明年則萎縮0.7％，是主要工業國當中表現最疲弱的國家。至於德意志銀行預測更悲觀，認為德國經濟明年將萎縮3.5％，主要原因是民間消費、商業投資與淨出口銳減所致。