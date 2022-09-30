經濟部於30日完成離岸風電區塊開發第1期選商收件作業，目前共有6組開發團隊，11個風場親送申請案，分別來自本土、美洲、歐洲等業者，將為國內離岸風場開發注入新能量。

經濟部表示，截至9月30日，區塊開發備查申請案件數共41案，並邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的主管機關，辦理8場次聯審會議後，同意核發備查共23案，其中20案已通過環評審查，具備參與本次選商資格。另截至本次選商收件截止日，共有11個風場親送申請案，後續不排除仍有郵寄案件陸續送達。

經濟部強調，本次獲選業者應確實履行工業局作成審查意見之產業關聯執行方案，行政契約亦明訂查核機制，以兼顧併網期程與我國產業發展。經濟部重申秉持嚴謹、公平、公正立場，於符合相關法規及行政程序完備原則下，把關區塊開發審查評選優良廠商投入我國離岸風場區塊開發，實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等共榮願景。