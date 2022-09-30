美國聯準會（Fed）激進升息刺激房貸利率飆高，30年期抵押貸款利率現已逼近7％，創下逾15年來最高紀錄。專家預期房貸利率將持續攀升，未來幾個月便可能衝破7％大關。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據顯示，截至9月29日止的當周，30年房貸固定利率平均達6.7％，較前一周的6.29％大幅攀升，創下2007年7月以來最高水準，並寫下連續六周揚升紀錄。

房貸利率單周勁升逾0.4個百分點，在房地美追蹤該數據逾50年來僅發生過數次。相較之下，一年前的房貸利率僅3.01％。

房地產網站Realtor.com經濟研究部經理拉提尤（George Ratiu）表示，房貸利率預料將持續走高。房貸利率超過7％在兩個月前還是難以想像，不過利率可能在未來3月個跨越7％大關。

房貸利率通常與美國指標10年期公債殖利率同步漲跌，雖然不是由聯準會直接制定，但受到聯準會的行動左右，而10年期美債殖利率深受升息預期影響。

聯準會為了對抗通膨大舉升息，引發債市動盪和投資人不安。10年期美債殖利率日前短暫觸及4％，創下逾10年新高紀錄。

房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）表示，金融市動盪與不確定性嚴重影響房貸利率。

抵押貸款銀行協會（MBA）執行長布羅克斯密特（Bob Broeksmit）指出，聯準會遏止通膨行動對抵押貸款市場造成深遠的影響。房貸利率在六周間勁升逾1個百分點，再融資與房貸申請案持續萎縮。

房貸利率決定買家每個月的還款金額，利率對房市有重大影響力。抵押貸款數據公司Black Knight企業研究副總裁瓦登（Andy Walden）表示，目前的買房環境已經與年初時大不相同。

房貸利率自今年以來勁升逾一倍，部分潛在買家放棄買房計畫，繼續租屋，而另有部分買家每個月的房貸支出超出原先規畫。