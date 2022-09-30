網紅謝立琪（Kiki）以高顏值加上火辣身材，經常登上《批踢踢實業坊》表特板，她也被挖出過去就讀台北藝術大學美術系，因此有「北藝大校花」美名；謝立淇目前是JFK女郎之一，最近突然PO出一張辣照要徵學生，圍裙裡中空讓網友看傻，爭相報名當學生，還害羞說「這樣會分心」。

謝立琪是畢業於北藝大的正妹網紅，畢業後更是當紅JKF女郎之一，從不吝嗇展現好身材，今（9/30）日謝立琪在IG更新動態，PO出一張居家作畫的辣照，好奇問「跟kiki老師一起畫畫嗎？現徵學生中」；不過，後面也補充說這是她讀美術系的回憶，自己也真的當過家教。

徵學生辣照中的謝立琪身上只有一件圍裙，裡面什麼都沒穿，傲人雙峰都快從側面掉出來，清涼火辣畫面讓人看了臉紅心跳；大票粉絲熱情留言，「我要報名」、「我也要畫畫」、「有這種老師我什麼都肯學」、「這樣會分心啦」、「這老師太有誠意了吧」、「老師太辣，哪邊可以報名」。

其實謝立琪過去還曾在2020年國慶，分享身穿國旗比基尼的辣照，在網路上被瘋傳，婀娜多姿身材電暈一片男網友。