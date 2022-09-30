民進黨新北市長參選人林佳龍近日猛攻新北市長侯友宜博士學位取得合法性，質疑從警察大學學歷直攻博士資格。前民進黨立委沈富雄表示，林佳龍打侯友宜博士論文，真無聊。他甚至透露自己也沒有碩士學歷，是直攻博士，而且3年就拿到博士。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，這件事情牽扯到警大校長、聲明稿、公關室，這些都是旁枝末節。重點在林佳龍，為什麼去搞4年升博士這件事？應是前新竹市長林智堅事件引來的。沈富雄指出，林智堅的情況是很嚴重的，後來被扯進來的參選人，接近10個，但是相形之下都是小case。現在林佳龍去挖侯友宜以前的舊案，他認為「真無聊」，林佳龍是耶魯的博士，難道會不曉得學位是怎麼來的。

沈富雄透露，他也沒有碩士學位，是直攻博士，而且是加州大學舊金山分校醫學院。林佳龍還講念博士要6年到8年，質疑侯友宜只有4年；沈富雄對此表示，他自己3年就拿到了博士學位。