Rossini Sofas 義大利精品沙發台灣總代理寓意國際為提供全台消費者最高品質的服務，繼去年在台中增設展示據點後，2022 年秋季更擴增台北據點規模，於台北市內湖區新湖三路精華地段全新成立台北旗艦展示中心。鄰近舊宗路一段商務熱區，提供消費者極致奢華的舒適鑑賞空間。

台灣市場亦深受義大利原廠重視，率市場之先開放導入年度全新精品沙發：Dante、Lovely、 Discovery，以及全新Fabric Collection 織布面料系列；以更全面的服務體系、結合義大利純正工藝，讓消費者真切享受經典與創新並行的現代文藝復興之美。

全新 Rossini Sofas 台北旗艦展示中心大量採用品牌專屬導角拱門概念、融合各式空間設計語彙、搭配光影變幻，演繹各領域的生活姿態。（寓意國際提供）

將積攥逾30年的工藝堅持，幻化為得以身歷其境的舒適奢華之境；全新 Rossini Sofas 台北旗艦展示中心，遵循品牌結合傳統工藝與新創技術的品牌理念，在空間設計、規劃上完全遵循 Rossini Sofas 義大利原廠設計標準，設立全台最大的獨立品牌體驗中心，亦大量採用品牌專屬導角拱門概念、融合各式空間設計語彙、搭配光影變幻，演繹各領域的生活姿態。

因應各式喜好與需求，以不同面料材質所打造的各式沙發匯聚於此，詮釋出風格獨具的義式展演氛圍；寓意國際務求蒞臨展示中心的每一位顧客都能夠親身感受 Rossini Sofas 義大利精品沙發對於專注打造單一品項的堅持，無論是沙發造型、面料材質選用甚或是機能需求，都得以透過現場專業服務人員協助，尋覓最適合自己的選擇。

各款沙發均有提供多種尺寸選擇與組合配置，詳情可私訊 Rossini Sofas 義大利精品沙發Facebook、Instagram 粉絲專頁、或致電洽詢。