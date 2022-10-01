堪稱人生勝利組的前足球明星貝克漢（David Beckham）向來是公認的好爸爸，一家人時常在社群曬出好感情，殊不知家醜不外揚，近幾個月因兒媳的「婚紗門」雙方鬧得不可開交，還爆出妮可拉佩茲向媒體透露公婆其實是控制魔人。如今傳出貝克漢嚴正警告兒子，「之後想怎樣隨便你，鬧劇結束了」。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《柯夢波丹》(Cosmopolitan)報導，妻奴出了名的布魯克林（Brooklyn Beckham）自4月抱得美人歸後，開啟了前所未有的家庭失和按鈕。過去曾透露公婆情緒勒索丈夫，限制去向，使他一度低潮。

尤其婚禮期間，妮可拉佩茲（Nicola Peltz）與婆婆貝嫂兩人王見王，因為一件婚紗問題吵翻天。事後她在採訪中澄清，「我和媽媽都很開心當天能穿上貝克漢夫人親手設計的婚紗，然後過了幾天，當我聯絡工作是那邊發現沒有結果，才知道婆婆衣服會來不及…」話一出被指越描越黑、意有所指，似乎是在責備婆婆漠視她，一聲不響退出婚紗協議。

這位富家千金果真不是省油的燈，迷倒丈夫對她服服貼貼，甚至不惜一切槓上最愛的家人。據一名消息人士形容，「布魯克林似乎忘了自己姓什麼，他爸難得對他發脾氣，說『我們家根本不會這麼做，你明知道不會，之後會發生什麼事取決於你，但我們受夠這齣鬧劇了』。」

文章來源：EXCLUSIVE: 'We don't do this in our family': David Beckham 'reads the riot act' to son Brooklyn after wife Nicola Peltz appeared to accuse Victoria of 'blanking her' and backing out of making her wedding dress
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