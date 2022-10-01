Q:受到美聯儲升息影響，台幣近期表現相對弱勢，在9月26日已經來到31.87直逼32大關，此外，美國強勢升息也加速擴大台外幣間利差，「美元為王」更成為投資人新寵，但美元這麼高了，還值得兌換嗎？

A:談到投資美元，可依最終獲利結果拆分為賺利息及賺匯差兩部分，由於美元升息導致美元、台幣間利差不斷擴大，加上近期台幣貶值嚴重，無論從利息或匯率角度來看，報酬率都有不錯表現，美元也成為投資新寵。

但台幣急速貶值，不免讓還沒入手的投資人心生觀望，就匯率角度來看，三十二關卡只是中繼，明年上看三十四元都有機會，其主因如下：

美國通膨沒有顯著下降：美國升息主因源於通膨壓力，雖然八月份CPI數據結果為8.3%比上個月略低，但依然高於市場預期，通膨不降美聯儲加息策略不減，美元強勢表現持續。

外資匯出不減：升息讓資金回流美國，八月份外資淨匯出54.54億，有逐漸增加趨勢，而台股表現不佳、台幣貶值對匯出又會產生另一循環，因此只要外資持續匯出，台幣很難強勢。

亞洲市場貨幣貶值潮：雖然日本政府罕見干預日幣匯率，但砸了2200億台幣護盤結果只撐了兩天，日幣依舊弱勢，其他人民幣、韓元貶值趨勢依舊，在亞幣貶值效應下，台幣很難獨善其身。

除了匯率外，台幣及美元利差也在不斷擴大，以現在定存利率來看，台幣半年利息在1.06%，但美元已2.7%，如果美國持續升息，利差擴大將是必然結果，因此投資美元無論是想賺利息或匯差，目前來看都還有空間。

唯獨需要注意的是，接下來萬一通膨失控引起美元拋售，但這也表示金融海嘯已發動，屆時萬一出現匯損，也可將手中美元轉投資美股相關產品，整體來看，目前投入美元進可攻退可守，想入手的投資朋友確實是個不錯機會。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1153期》)