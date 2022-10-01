日盛金控小公主、知名藝人關穎2013年嫁給香港CEO朱志威，婚後住在台北天母。知名YouTuber Joeman近日開箱關穎住的160坪豪宅，低調奢華的風格令人大開眼界，她認為東西好不好不是只看價錢，像是鞋子收納就是用IKEA的鞋櫃，也有家具是在淘寶買的，讓Joeman驚呼，「有我們買得起的東西！」

關穎住的豪宅是「一戶兩梯」，梯廳擺了一對母子象擺設超級吸睛，她透露白色鞋櫃是在IKEA買的，更自稱是「淘寶一姊」，擺在一旁的置物架推車就是在淘寶購買，她認為，東西好不好不是看價錢，而是能不能把所有東西結合。

接著來到客廳大約有5、60坪，Joeman拿自己當比例尺，驚訝從玄關、客廳再到廚房「至少有20幾公尺」，空間非常寬敞；至於在廚房方面，關穎則透露用來阻擋油煙的鐵拉門是家中最大敗筆，因為它有兩層那麼厚，沒有智能靠手動開關很重，但不關起來的話油煙又會跑出來，是唯一令她懊惱的部分。

其他包括主臥、小孩房等也都可看出關穎對裝潢的小巧思，影片最後壓軸則是關穎的工作間，是家中唯一比較女性化裝潢的空間，Joeman直呼「很像是很好品牌的VIP室」。關穎則強調自家並非豪宅，因為在材料及形式上都與傳統豪宅很不一樣，自己的家活潑也很現代。

關穎婚前、婚後都選擇住在台北天母，對天母可說是情有獨鍾，房仲業者指出，天母幽靜的異國氛圍獨樹一格，分析在當地購買豪宅的客層獨特，多半具區域地緣性、或是有海外背景的企業家，且多為家族式置產，在屋主惜售心態下，整體轉手交易量相對較少。