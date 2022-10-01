當鐵皮屋一間間從淡水河流域消失，一棟棟玻璃帷幕大樓同時在汐止拔地而起，走進裡面一看，有五星級的迎賓櫃台、自動化訪客發卡管理系統、24小時的電子化門禁系統，還有直達高樓層的高速電梯，像極了台北101大樓，卻是不折不扣的工業區、工廠。

它是基隆河邊豪華大樓式工業區

上千公司聚集，每走1公尺營收14億

這裡面能生產工業電腦、隱形眼鏡、半導體零組件、生技與醫療產品，最精華的地方就在沿著基隆河的500公尺範圍內，聚集了近百家的上市櫃企業、上千家公司。每天生產線如流水般不停地運轉，粗估年營收超過7,000億元，等於每走1公尺就創造14億元的營收，讓潺潺的基隆河水流淌著黃金般的價值。

搭著高速電梯直達19樓，映入眼簾的是兩家公司，左邊是台大醫院前院長何弘能擔任董事長的樂迦再生科技公司，右邊是三鼎生技，董事長歐耿良創下台北醫學大學最年輕院長紀錄。

這是工廠嗎？「我們選擇到汐止，不到內湖、南港的生醫園區，就是因為這裡有工廠登記證，能研發也能生產。」歐耿良說。不僅鐵皮屋變成了101式豪華廠辦大樓，工廠負責人也從黑手老闆變成了醫學院的院長。

更驚人的是，這個工業區占地才7,000坪，按傳統工業區1間工廠分配1塊土地的方式，依三鼎約500坪的規模，最多只能蓋12家工廠，但此工業區分別建造35層與37層的玻璃帷幕大樓，7,000坪建地蓋了22萬坪的樓地板面積，聚集了約400家業者。

高密度是造就黃金河谷高營收的關鍵之一，但這不是黃金河谷成形的唯一原因。關鍵是創新研發與資本市場的碰撞。

其實，歐耿良本來只是替北醫募款，卻不小心把自己給「賣掉」了。他原本是為了替北醫籌措改建大樓的資金，尋找生醫界大老，其中一個是鑽石生技董事長路孔明，「結果路孔明反過來跟我說，『憑北醫的團隊可以替學校創造源源不絕的資金，以後就不需要募款了，而且政府鼓勵學校衍生公司，如果你們團隊願意創業，馬上投資你們5億元。』」歐耿良說。

資本市場實力嚇到了歐耿良，他尚在考慮中，對方的5億資金竟然就到位了。

鑽石基金的股東、黃金河谷廠商之一的精華光學董事長陳明賢，談起鑽石基金投資三鼎，他說：「歐耿良睡在辦公室超過10年，白天他是院長，下班以後變成工友，過了午夜12點就成了保全。」陳明賢強調，焚膏繼晷拚出台北醫學大學最年輕的院長、還有北醫當股東來支援，為何不敢投資它們。

其實精華光學也是尋找轉骨升級的企業。該公司在新台五路短短500公尺的範圍內擁有六座工廠，全隱身在玻璃帷幕大樓之中，僱用的員工人數超過3000人，相當於國軍一支獨立作戰旅的人數，而且賺夠多、活得好。自2007年之後，精華每年最少賺1個股本，最多能賺3個半股本。是台北股市最會賺錢的公司之一。

很賺錢與正在研發燒錢的生技業並存，這就是101式豪華廠辦大樓內企業的樣貌之一，三鼎生技由鑽石基金持股6成，北醫與歐耿良為主的經營團隊占4成，是台灣第一家從學界衍生的生物3D列印新創公司。

走進三鼎的工廠，裡面放著各種儀器設備、無塵室的產線，技術人員穿著白袍正在加工隱形矯正牙套、頭蓋骨，歐耿良說，「進駐汐止，除了這種大樓能同時做研發與生產製造，更重要的是北醫在汐止設有實驗室與教學基地。」但是廠房採取租賃的方式，降低固定資產的投資，把資金用在研發、開拓市場，短期靠生產醫材帶進營收，長遠目標則是開發新藥，才能走得遠。

代表企業一：近都會區有利吸引人才

北醫結合臨床，攻千億隱形牙套商機

其實光是隱形矯正牙套的全球市場規模就破千億元，歐耿良說，「陳董事（陳明賢）跟我說，眼睛才2顆，牙齒有32顆，每一顆治療完之後戴牙套，還有後面相關的治療，從數量看，牙齒的市場一定勝過隱形眼鏡。」以推出隱適美隱形矯正牙套的龍頭艾利科技為例，市值一度超過500億美元（約合新台幣1兆5,000億元），市場潛力無窮。

但三鼎長遠目標是開發新藥，例如研發治療禿頭的幹細胞植髮技術，歐耿良說，台灣的優勢是醫療分科精細，臨床成果受認可，就醫材來說，如果美國品牌賣100元，日本大概賣70元，台灣大概賣了60元，中國大概50元不到，因為台灣醫療實力受到認可，價值直追日本品牌，把中國拋在身後。

而三鼎的股東北醫是擁有4千床的大型醫院，能進行足夠的臨床經驗。

長年在經濟部工業局負責台灣工業區規畫、現任新北市經濟發展局局長何怡明說，製造業在面臨轉型時，必須要保有這一些產業發展的資源性條件，包括人才、技術紅利、交通紅利、資本紅利，只有都會區比較能滿足這樣的要求，所以工廠從過去的粗放土地利用改成更精緻的高密度使用，就是能讓更多企業靠近都會區。

於是工廠改成101式豪華廠辦大樓，每坪從20幾萬喊到40萬，照樣完售又蓋新的，原因就是不怕土地貴，就怕沒人才、技術與研發資源。而鑽石基金、精華光學投資三鼎，就是追尋營收、獲利能夠再成長。

代表企業二：跑在趨勢最前面

佐臻專攻智慧眼鏡，虧5年逆轉為盈

時間回到2018年2月的世界行動通訊大會（MWC），以色列公司Infinity AR與台灣佐臻合作推出世界第1個支援Android混合實境（MR，Mixed Reality）智慧眼鏡平台，佐臻成為世界級的智慧眼鏡領頭羊之一。

佐臻也在緊鄰基隆河畔的玻璃帷幕大樓中。走進佐臻董事長梁文隆辦公室，能看到一塊木頭上放著一塊塊由大而小的通訊、光學模組。這塊木頭上面的產品，述說著台灣資通訊產業一代拳王崛起又消失的故事。

梁文隆是台灣通訊產業的老兵，待過光寶、台灣國際標準電子（阿爾卡特）、國碁，創辦了正基科技（家程科技）與佐臻。其中有些企業曾是一方之霸，一度在電信交換機，網路設備、藍牙通訊模組稱雄。

如今有些功能被內建在手機、平板、電腦中，曾經紅極一時的企業被購併或結束了。例如，國碁被併入鴻海集團。

這塊木頭時時提醒梁文隆，產業科技不斷地往前躍進，就像是浪花淘盡英雄，例如東帝士集團總部也曾設在黃金河谷，當年東帝士集團總裁陳由豪叱吒一時，卻早已像翻飛的浪花般消逝。

必須拚在趨勢的前端才不會被消滅。梁文隆說，本來佐臻主力是做WiFi模組，把本來一大片模組微型化到移動裝置上，靠WiFi模組這一款產品，佐臻營收從2009年不到3億元，成長到18億多，1年能賺3塊多。但隨著競爭者越來越多，WiFi模組成為紅海，佐臻趕緊轉型到研發智慧眼鏡，一頭栽進了AR╱MR（擴增實境、混合實境）的世界。

要拚在最前面，梁文隆不怕燒錢，從2017年起連虧5年，累積虧損近半個股本。堅持到大趨勢來了，「Google在今年推出智慧眼鏡，不同語言的雙方，在接收到對方的聲音後，立刻進行判斷與翻譯，並將最後翻譯的結果顯示在眼鏡的鏡面上。」梁文隆說，隨著晶片等各種技術微小化，也許會有新裝置取代電腦、手機。

走進佐臻的展示間，戴著眼鏡對著空氣操作手機，來進行各種功能。未來走在街頭，眼鏡就能導航，還能直接告訴你眼前事物的資訊，例如餐廳的評價、賣場打折等，不需要再拿出手機搜尋資訊，因為眼鏡就是手機。

但這市場不是由國際大品牌如蘋果或Google獨大，所以梁文隆選擇走專業與利基市場，例如跟台塑合作，戴上AR眼鏡巡檢工廠，目光所及把每個機台參數顯示在眼鏡畫面，並隨著使用者視線自動定位，將資訊精準疊合顯示於正確位置，平均工作效率提升2成到3成。或者協助醫師進行髖關節的手術，戴著AR智慧眼鏡導航，一邊手術一邊照，骨頭、神經、血管分得清清楚楚。如同電腦、筆電市場很大，卻有量身訂做的工業用電腦，雖然市場較小，卻是一塊利基市場。

隨著元宇宙風潮來臨，南台科大找上佐臻成立「5G＋XR元宇宙應用技術研發中心」、中華電信與佐臻結盟加入「高雄的亞灣5G AIoT國際大聯盟」，成為了各方結盟的對象，也終於結束連5年虧損，在上半年賺了5,700萬元。

場景南移，高雄後勁溪也有轉骨契機

半導體取代石油，煉油廠變科技園區

原來玻璃帷幕廠辦看似光鮮亮麗，要存活其實是一場殘忍的淘汰賽，贏者才能換來轉骨的機會。

同樣的轉骨也發生在高雄，今年9月5日，美商三福氣體在高雄煉油廠第一座輕油裂解廠的土地上動土，準備投資新台幣270億元，興建5座大型的空氣分離廠，第1座配合台積電，預計於明年9月正式營運。此外，台積電上中下游的供應商，如美國高通、德國默克也投資高雄。

從南科路竹、橋頭園區，到後勁落腳的台積電，到大社、仁武、大寮、林園等石化園區，最後到小港與亞洲新灣區，串起了S型的科技廊道，也串起了南台灣人才、技術與金流。

但是昔日污染的煉油、石化廠、石油儲槽也如同鐵皮屋一樣消失，取而代之的是一棟棟玻璃帷幕的半導體晶圓廠、供應商的大樓，沿著S走廊拔地而起。

昔日被重工業污染的高雄後勁溪，也終於等到擺脫接近重度的污染、生物回來的時機了，在河畔上演台灣大轉骨。但玻璃帷幕大樓真的能解決鐵皮屋亂竄的問題嗎？