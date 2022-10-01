信義房屋中和秀山店專案經理姜伯平經營的商圈以老公寓居多，老房子難免會遇到漏水問題，也讓他發展出一套「抓漏SOP」，協助屋主處理漏水，免去之後可能的買賣糾紛。不僅如此，他就連老客戶也盡心服務，也讓老客戶對於他的專業留下深刻印象，讚賞為「專業的房產顧問」。

姜伯平回想，一名老客戶105年曾經委託他找房子，雖然最後沒有成交，但對他的好服務留下深刻印象，一天，老客戶打來電話，告知向同業買的一棟房子交屋後外牆漏水、廁所滲水，但同業的漏水保固限制重重，老客戶無法使用漏水保固焦急不已。

雖然這間房屋不是透過姜伯平成交，但他還是秉持服務心態，協助向管委會寄存證信函、並向樓上鄰居協調，並協助找廠商漏水檢測；這些無償服務，來自信義房屋「先義後利」的DNA，經過此次的信任服務，客戶再也不敢委託同業買賣了，也由姜伯平身上看到信義的文化與精神，另一間房屋指名要信義房屋服務。

信義房屋中和秀山店專案經理姜伯平細心幫屋主檢測漏水，屋主對他的專業都印象深刻。（圖/信義房屋提供）

姜伯平表示，信義房屋的房仲是專業房產顧問，因此他自己摸索SOP，若是房子有漏水、水泥剝落情形，他先以攝影錄下外牆、頂樓、鄰居家、公共管道間，以尺丈量處理面積，並用小便利貼標示位置，以利廠商估價，他也隨身攜帶雷射尺、卷尺、強光手電筒、指南針、一字起子、乾紙巾等工具來驗證滲水。

經過他協助找師傅估價都能為屋主找到合理的修繕價格，不僅替屋主解決問題，也有效避免之後買賣的糾紛，屋主與其他仲介接觸過後，都一致認為信義房屋的房仲特別專業，委賣案件口耳相傳。

姜伯平認為，漏水情況若是沒有處理好，只是將問題留給下一位屋主，也容易造成糾紛與鄰居的問題，買賣屋本是人生大事，大可不必如此烏煙瘴氣，因此他帶著一顆愉悅助人的心來服務，而屋主若有接受過其他仲介的服務，也會覺得他特別專業。