通膨不降升息不止，全球經濟情勢動盪，美股今年遭逢重挫，道瓊工業指數跌破3萬大關，許多投資人帳面一片慘綠，專家表示，一旦蘋果和特斯拉出現暴跌，將成為壓垮散戶的最後一根稻草，全面舉白旗潰敗。

外媒報導，根據線上搜尋趨勢顯示，散戶對股市的關注似乎回到疫情前的水準。2020年初，由於疫情的爆發導致美股暴跌，當時與股市相關的搜尋於3月中達到高峰，直至2021年底都維持在相對高的水準。

只不過近幾日，道瓊工業指數、蘋果和特斯拉等相關關鍵字搜尋已經回歸正常。研究公司DataTrek Research聯合創辦人科拉斯（Nick Colas）表示，能夠透過關鍵字搜尋觀察散戶的偏好，並判斷是誰真正在推動市場。

科拉斯在報告中提到，「美國人對股市的關注跌破6月的低點，而對優質科技股的關注則低於2019年底」。

科拉斯解釋，正常來說，股價大幅下跌會引起大量目光，且出於對市場的擔憂會衝擊消費者支出，或許有助於緩解40年來最嚴峻的通貨膨脹，但他補充，「不過，這樣的推導機制是建立在消費者關注股價的前提下」。

萬達研究（Vanda Research）報告指出，蘋果和特斯拉對散戶投資組合的表現愈發重要，2檔股票的下跌都可能掀起新一波的拋售潮。

萬達說，蘋果和特斯拉合計佔散戶投資組合的34%，而因為2檔股票過去一年表現遠超標普500指數，也讓散戶投資組合有不錯的成績。

蘋果因其優質的財務狀況備受機透投資人的青睞，特斯拉則是過去幾年股價飆漲，吸引大量的散戶，進而讓機構不敢隨意做空，但也因為如此，這2檔股票一旦出現大幅下跌，都可能變成壓垮散戶的最後一根稻草，使他們投降認輸，並掀起新一波的拋售潮。

此前傳出蘋果放棄增產iPhone 14系列新機，因為需求未如預期大增，此外，美國銀行預期消費者需求疲弱，罕見將蘋果從「買進」降評至「中立」，目標價也從185美元下修至160元。隨著利空消息曝光，蘋果股價一連多日受挫，周四（29日）收在每股142.48美元。