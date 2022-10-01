國民黨高雄市長參選人柯志恩930誓師大會，多位藍營大咖到場加持。新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕上台與柯志恩合體，喊出「北、中、雄市長全壘打」。侯友宜表示，他和柯志恩、盧秀燕三都同陣線，好好做代誌，一定會全力以赴為民眾拚好日子。

侯友宜30日在臉書粉專貼文表示，勇敢、志氣、無所懼，女力向前行。柯志恩， 人如其名， 有志氣、有勇氣、有能力。和我們最溫暖、最有穿透力、最有行動力的「媽媽市長」盧秀燕一樣，都是說話厚道誠懇，實實在在為人民做事的新時代女力。如果你也認同我們努力做事， 為民打拚的決心毅力，請大家給我們一個機會，同一陣線守護我們的高雄、台中、新北。

侯友宜接著指出，我們當前最需要的是團結的台灣、 團結的中華民國，我們要找回那個古意、善良、人民團結、認真打拚的中華民國 ！愛我們的國家 、愛我們的土地 ，團結一心，讓國家越來越好。三都同陣線，好好做代誌。柯志恩、盧秀燕 、侯友宜一定全力以赴為你拚好日子。

高雄市議員邱于軒留言表示，「謝謝侯市長今晚出席，一起力挺我們柯市長的晚會！北、中、雄連線凍蒜！」；基隆市長參選人謝國樑也留言表示，「我們一起為人民拚好日子」。網友也喊說，「國民女力，共好」、「一定要贏回高雄，加油加油⋯⋯高票當選」。