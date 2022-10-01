Free agent Blake Griffin has agreed to a one-year, fully guaranteed deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022

遲遲還沒找到新工作的「幹籃哥」布雷克葛瑞芬，1日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，確定將以1年完全保障合約加盟「綠衫軍」塞爾提克，藉以補強塞爾提克主力中鋒羅伯特威廉斯膝蓋手術缺陣期間的禁區深度，起碼葛瑞芬可望揮別上季陰影。

身為2009年選秀狀元的布雷克葛瑞芬，從效力快艇期間就展現強力前鋒架式，不僅6度入選全明星賽，也曾獲選3次年度第二隊、2次年度第三隊、2011年灌籃大賽冠軍，不過隨著2018年1月被快艇無情交易到活塞，他的狀態才開始逐漸下滑。

來到2021年3月，活塞決定把布雷克葛瑞芬買斷，讓他可以跳槽籃網，沒想到卻是他噩夢的開始，因為他在籃網更加不受重用，上季在籃網總教練納許刻意多用艾卓吉、克萊斯頓兩名長人，造成葛瑞芬不僅失去先發位置，甚至跌出輪替名單之外。

由於目前塞爾提克不僅羅伯特威廉斯因傷缺陣，今年夏天找來的義大利前鋒賈林納利也因受傷開刀缺陣，布雷克葛瑞芬或許在新球季前半段，可以獲得比較多的上場時間或空間，問題是等到羅伯特威廉斯與賈林納利陸續歸隊後，葛瑞芬是否又會被邊緣化呢？