市場憂心通貨膨脹，加上俄烏衝突惡化，美股今天下跌，週線續挫。
道瓊工業指數終場下跌500.10點，或1.71%，收在28725.51點。
標準普爾500指數下跌54.85點，或1.51%，收在3585.62點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌161.89點，或1.51%，收在10575.62點。
費城半導體指數下跌40.667點，或1.73%，收在2306.697點。
市場憂心通貨膨脹，加上俄烏衝突惡化，美股今天下跌，週線續挫。
道瓊工業指數終場下跌500.10點，或1.71%，收在28725.51點。
標準普爾500指數下跌54.85點，或1.51%，收在3585.62點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌161.89點，或1.51%，收在10575.62點。
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