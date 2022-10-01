根據中央氣象局最新資訊，1日2時53分發生芮氏規模3.2地震，地震深度5.0公里，震央位於臺東縣政府東北方27.6公里（位於臺東縣東河鄉），最大震度臺東縣4級。1111001

台東東河規模4.5極淺層地震 最大震度4級
臺東縣凌晨芮氏規模3.5地震 最大震度4級
921凌晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度台東縣4級
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