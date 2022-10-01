本週由美日藥廠共同發表一項極受期待的阿茲海默症藥物臨床試驗結果，重新點燃了治癒這項頑疾的希望。這種被命名為lecanemab的新藥被證實有助於減緩症狀，對其他研究人員也有極大的鼓舞作用。不過外界期待雖高，lecanemab的實質療效仍相當有限，加上藥價可能偏高，在推廣與使用上仍有很長的路要走。

近20多年來，阿茲海默症是醫藥界投入最多經費與人力的研究項目之一，據美國藥物生產與研究協會在2018年發佈的報告顯示，2000年到2017年，全球各大藥廠都著迷於阿茲海默症新藥研發競賽，對投入的研發費用累計已超過6000億美元。但令人遺憾的是，幾乎沒有哪一項藥物稱得上有確實的療效。

美國渤健藥廠(Boiogen)去年推出的阿茲海默症藥物Aduhelm，雖然一度引起高度關注，最後還是因為療效不明顯而未能獲得認同。（圖／路透）

上世紀90年代以來，美國食藥署（FDA）共批准了6款阿茲海默症藥物上市，但是使用的結果並不讓人滿意，大都只能緩症狀惡化，療效很有限。最近的一項是美國渤健藥廠(Boiogen)去年推出的Aduhelm，雖然一度引起高度關注，最後還是因為療效不明顯且定價過高而未能獲得認同，也使整個阿茲海默藥物競賽落入一陣低迷氣氛。

之前阿茲海默症藥物每年治療費用高達5.6萬美元（合台幣178萬元），新藥lecanemab應該也不會低於這個價格。（圖／Shutterstock）

令人意外的是，才一年時間，渤健又與日本衛采藥廠（Eisai）共同宣佈新藥lecanemab的臨床試驗結果，聲稱已達到臨床試驗的主要和次要標的，能夠顯著改善患者認知。消息一出，渤健公司的股價在盤前已暴漲超過54%，市值猛增150億美元，投資著的狂熱又重新點燃阿茲海默症新藥的戰火。

渤健（Biogen）與日本衛采（Eisai)共同發表的阿茲海默症新藥臨床試驗報告。（圖／路透）

Lecanemab的臨床數據備受市場矚目，重要原因之一它帶來的希望。目前阿茲海默症的病理仍未完全釐清，主流的假說有2種：1.β-澱粉樣蛋白（Aβ）過度聚集成斑塊導致腦神經萎縮；2.Tau蛋白過度磷酸化導致錯誤折疊形成神經纖維纏結。這2種假說都讓藥廠燒掉大量的研究資金，渤健就在第一種Aβ假說上吃了不少苦頭。去年推出的藥物Aduhelm就是靶向β-澱粉樣蛋白治療藥，是近20年來首款獲FDA批准上市的阿茲海默症藥物。但是在一段時間的風光後，因藥效不明確，患者病症改善極有限，在今年4月退出市場。

這次渤健新推出的Lecanemab與Aduhelm同樣是靶向β-澱粉樣蛋白藥物，但兩者作用表位不同，臨床試驗發現有更好的效果。Lecanmab臨床試驗使用的測量基準是全球認知和功能量表CDR-SB，它以0-18分的標準來評定患者認知功能與日常生活自理能力。臨床試驗報告顯示，使用Lecanemab的患者比安慰劑患者的評分下降程度減少27%。

被命名為lecanemab的阿茲海默症新藥被證實有助於減緩症狀，對其他研發靶向特定蛋白藥物的研究人員也有極大的鼓舞作用。（圖／路透）

據美國肯塔基大學lecanemab臨床研究中心首席研究員Gregory Jicha表示，CDR-SB量表減緩近30%，相當於藥物能讓患者症狀惡化態減緩約8個月的時間，在臨床上具有明顯的改善。此外，渤健還在臨床試驗上選取了4個次要試驗標的，包括澱粉樣體正電子發射斷層掃描（PET），以及另3種認知能力的量表做為輔助驗證，也都獲得成功。

lecanemab使用者有21.3%出現澱粉樣蛋白相關的影像學異常（ARIA），症狀包括腦水腫或腦出血，這種異常一般不會引發症狀，但有些患者會有意識模糊與跌倒現象。（圖/Shutterstock)

Biogen和衛采在發布臨床試驗結果後同時宣佈，將根據臨床試驗結果，在美國、日本、歐洲等國家與地區申請lecanemab上市。不過，醫學界對lecanemab的臨床試驗也提出一些質疑。例如，從統計學上來說，藥效讓患者認知退化下降27%，是以對照組來做比較，如果對照組基數低，數據上就會造成大幅波動。以其發布數據來看，減緩幅度雖有27%，但在量表的18分當中，兩組差異只有0.45分，這種程度的改善在臨床上的價值，值得進一步討論。

另外一個問題是lecanemab治療的副作用不小，使用者有21.3%出現澱粉樣蛋白相關的影像學異常（ARIA），症狀包括腦水腫或腦出血，而使用安慰劑對照組患者的上述不良反應僅有9.3%。這種異常一般不會引發症狀，但有些患者會有意識模糊與跌倒現象，極少患者（1%）會有較嚴重的長期損傷。類似副作用在先前的藥物Aduhelm臨床試驗中也出現過。

本週三由美日藥廠共同發表一項極受期待的阿茲海默症藥物臨床試驗結果，重新點燃治療阿茲海默症的希望。（圖/Shutterstock)

最令人感到疑慮的是藥價問題。之前的Aduhelm藥效備受爭議，但藥價依舊居高不下，它按體重調整劑量，平均體重75公斤的患者每年治療費用高達5.6萬美元（合台幣178萬元）。新藥lecanemab應該也不會低於這個價格，不論是健保或醫療保險，都是極沉重的負擔。

但是不論如何，新藥總是會給醫藥市場與患者帶來新的希望，資本市場的快速反應就是明證。許多人仍認為阿茲海默症是一座金礦，目前全球有5500萬以上的患者，隨著老齡化社會加劇，到2050年全球患者將高達1.4億。克服這項駭人的疾病，仍將是人類與科學家們共同的目標。