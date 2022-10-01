Crispy脆樂團由Skippy和丁丁兩人共同組成，樂團今年成軍邁向第12個年頭，同是他們相戀12年，更在年初登記結婚，互動甜蜜。創作力豐沛的他們於30日正式推出第四張全創作專輯《愛是我們必經的辛苦》，由陳建騏老師領軍，盧羿安Skippy、 韓立康、黃少雍、李孝祖等人聯手製作完成。

被問及過程中遇到什麼樣必經的辛苦？Skippy形容：「時程很密集，自己製作很累！因為要求完美，跟製作人合作也需要各種溝通磨合，要一直切換思考模式，企劃由自己絞盡腦汁，有一些歌詞甚至到最後才寫出來，有一陣子覺得自己有被掏空的感覺。」更打趣說：「這張專輯算是我們挑戰自己的極限！」

主打歌名為〈相愛就是說了100次對不起〉，好奇兩人從相愛到結婚生活，若發生爭執是誰先道歉？他們回應：「我們其實很少說對不起，大部分都是在說沒關係。12年來幾乎沒有吵過架，有情緒就會各自找方式轉換，例如去打球、運動，一下子就好了。

他們正計畫將LIVE演出呈現專輯精神，除陸續將在各城市誠品書店巡迴，更宣布將於明年1月8日Zepp舉辦「愛是我們必經的辛苦」演唱會，門票於10月3日中午12點在KKTIX開賣，他們呼籲大家一起來聽歌，興奮說：「期待舞台燈光視訊都能更為歌曲氛圍加分，音樂也會有些巧思，會有很多新歌，可能還有跨物種的合作敬請期待。」