每天醒來一杯咖啡，已經是許多民眾的日常習慣。醫學期刊《歐洲預防心臟病學》(European Journal of Preventive Cardiology)本月27日刊登了一篇文章，提到最新研究發現，每天喝2到3杯咖啡，有助於延年益壽。

該篇研究探討了不同咖啡對人體的影響，科學家們使用了英國生物銀行的數據，檢視了40至69歲、一共45萬名成年人平日飲用咖啡的習慣與類型，以及是否有抽菸或喝酒等行為，並回溯追蹤12.5年，進而研究與心律不整、心血管疾病間的關聯。

研究結果發現，不論任何咖啡，都與減少罹患心血管疾病機率有關，其中每天喝2至3杯咖啡的受試者罹患機率最低，無咖啡因咖啡、即溶咖啡與研磨咖啡分別降低6%、9%，與20%；死亡率方面，則是分別降低14%、11%與27%；超過3杯以上則不會再降低機率。

至於心律不整，就與無咖啡因咖啡無關連，每天4至5杯研磨咖啡與每天2至3杯即溶咖啡可分別降低17%與12%機率。

墨爾本大學教授、心律研究權威奇斯勒教授(Peter Kistler)表示，咖啡含有100多種成分，飲用咖啡可延長壽命，降低心血管疾病機率，原因還不能確定與咖啡因有關，但研究結果也證實，適度穩用咖啡，反而有助於心臟的健康。