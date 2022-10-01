電影《N号棟鬧鬼》改編自富加町騷靈事件，帶領觀眾一窺號稱日本最猛鬼住宅的恐怖傳說。曾經執導及製作《世界奇妙物語》影集的恐怖故事奇才後藤庸介自編自導，請來海內外獲獎無數的資深女星筒井真理子加持演出，飾演片中的邪教教主加奈子。她在片中一身白、紅交織的長衫，帶領著一眾宛如失去靈魂的住戶，跳起詭譎感十足的群舞，精湛的演技令人不寒而慄。

一場她因無法接受愛人死去的事實，偷偷將愛人的屍身製成乾屍，從此伴愛人乾屍數年，甚至大膽與乾屍親密調情的戲，更是讓人頭皮發麻。同時，身為國宅的居民之一，她也以冷靜、沉著的姿態，領導著所有住戶們達到人鬼共存的境界，帶出獨特的生死觀。對此，筒井真理子表示，「這部電影凝結了後藤導演的生死觀。我認為，這雖然是一部恐怖片，卻彷彿也像是一部對『活著與死去』進行祈禱的作品。」

倉悠貴（左起）、萩原農、山谷花純大談拍攝現場出現的靈異現象。（天馬行空提供）

3位新生代演員也大談拍攝現場出現的靈異現象。女主角萩原農坦言：「有些場景後來我都不記得了，拍攝的時候，我的臉色變得越來越怪異，我的生命值接近於零。」山谷花純則說：「有場我和小倉共演的戲，我們一起等待開機，我把門打開，看起來好像有個人站在門後，但是好像只有我看得見，接著小倉就推了我一把然後跑掉了。實在是太恐怖了。」男主角倉悠貴也害怕表示：「明明應該只是在拍片而已，但當時所有人卻都好像被什麼東西給附了身似的，那段不可思議的經歷，讓人記憶猶新！」