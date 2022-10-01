國人赴柬埔寨遭軟禁虐待案件層出不窮，而各地警局針對相關案件深入調查，發現多數線索都指向綽號「羽安」的34歲劉姓男子，他以娛樂公司為掩護多個人蛇集團，更隔空遙控在台組織成員活動，從今年3月起騙了超過200人到柬埔寨當「豬仔」，此消息早已傳回劉男老家，其老家鄰居皆難以置信，直說他「沒這個頭腦」，且其「全家沒一個正常」，希望檢警能將他繩之以法，別再有其他人受騙．

9月14日上午，本刊抵達高雄市三民區某處位於巷弄內的社區，該區環境清幽謐靜，社區門口就是一個綠意盎然的小公園，許多老人和孩子在此散步嬉鬧，整體氣氛溫馨恬淡，難以相信有一個「賣人不眨眼」的蛇王在此成長。

高雄市34歲劉姓男子遭控以娛樂公司為掩護經營人蛇集團，從今年3月起騙了超過200人到柬埔寨當「豬仔」。（圖／翻攝畫面）

本刊向社區警衛表達來意，希望能採訪劉男一家後，警衛瞬間神情緊張、臉色大變，與樓上住戶稍作溝通後便不斷驅趕記者，並不願透露任何相關資訊，僅稱「事情鬧得這麼大」、「警察都來過了」，記者想留下聯絡方式方便劉男家人聯繫，也立刻遭到警衛拒絕。

附近鄰居聽聞記者身分後倒是知無不言，他們對這個刺龍刺鳳的「小孩」記憶頗深，老住戶表示，劉男跟著母親在此社區長大，許多人以為他只是不學好、不肯腳踏實地，總在外小偷小摸、打打鬧鬧，直到警方找上門，才知道劉男在外作惡甚多。

「他媽媽也是晚上上班，全家沒一個正常的。」鄰居表示，劉男的童年並不美滿，其父親早已不知去向，目前則有另名男子與劉母同居作伴，由於劉母是在風月場所「討賺」，劉男與弟弟的生活則由阿嬤負責，養成兄弟倆的獨立個性外，劉男也因無人管束而時常在外廝混，進而「鬧出人命」步入禮堂。

本刊調查，劉男15歲便與前妻結婚，這段婚姻持續不到5年便告吹，2人的孩子則由前妻撫養，而提早完成人生大事並未讓他學會成長，他21歲就當車手被抓，此後改到萊爾富擔任店員，但他任職不到半個月便與劉姓店長爆發口角糾紛，劉男為了報復店長，竟找來黃姓友人「假搶劫真取財」，得手8199元，犯行在警方介入後迅速曝光，他也遭判11個月有期徒刑。

劉男的事蹟已在他所居住的社區傳開，當地住戶議論紛紛，警衛則拒絕記者入內採訪。（圖／劉耿豪攝）

而劉男出獄後越發「走鐘」，他又「重操舊業」當起車手，在家中吸食安非他命遭逮，還曾將撿到的手機拿去賣而遭處1萬3000元罰金，更在離婚後竊取前妻價值52萬元的鑽戒與黃金，並立刻將得手贓物拿到當鋪典當，他進出監獄和警局宛如在走自家廚房。

鄰居表示，由於劉男行為脫序，劉母5、6年前將他逐出家門，他在無處可去之下，只好到日本幫阿嬤打理風俗產業，此後鄰居便少見他回台，僅偶爾見到他帶著新女友出雙入對，再次聽到其消息，便是警方找上門調查，但附近住戶始終對其首腦身分感到質疑。

「我們都認為他只是個跟隨的，他沒這個頭腦當首領啦。」鄰居說，劉男確實有些許小聰明，且對鄰居長輩都甜言蜜語、巧舌如簧，但他心思並不縝密，難以想出周全計畫騙近千人赴柬，希望檢警調查清楚，也盼劉男能早日被繩之以法，別再有其他人受騙外，「主要是希望他還年輕，早點被抓早點重新開始，以後別再走這條歹路了。」

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