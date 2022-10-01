台灣人遭誘騙到柬埔寨的案件從今年3月開始頻傳，根據9月初的統計，至今已有561人報案，並救回123人，黑數則難以計算。檢警發現，綽號「羽安」的劉男操控人蛇集團欺騙國人，更利用人性弱點將被害人轉化成加害人，「一手蘿蔔一手鞭」讓他們抓交替，表現好的還能被帶到夜店酒店尋歡，返台時再偽裝成被害人，增添警方辦案難度。

據了解，劉男從詐騙集團車手做起，今年初到柬埔寨從事人口販運，他以萬古、萬源和萬利等娛樂公司為掩護，實則隔空組織人蛇網絡，一有「豬仔」上鉤，便「一條龍」一路監視，從上計程車、安排旅宿到抵達機場都有人管控，不給被害人思考和逃跑的機會，每「宰」一人就能得到9000元美金報酬。

劉男人在柬埔寨，隔空遙控集團成員一條龍式犯案，高雄警方上月一舉逮捕其在台幹部。（圖／警方提供）

「他們不耗盡最後一點好處，是不會放人走的。」被害人小花（化名）表示，劉男與女友一同經營人蛇集團，他下手凶殘但恩威並施，如果有人不配合，輕則拳打腳踢、棍棒相向，再嚴重點便關小黑屋禁食，倘若還是「不乖」，甚至有人被抓去割器官，就此下落不清、生死不明。

相反的，劉男也會抓緊人性弱點，小花提到，如果「豬仔」願意聽話，劉男便會保證他吃得香、睡得飽，心情好還會帶大家去酒店夜店「鬆一下」，在酒池肉林的荒靡氣氛和「柬埔寨妹妹」的溫柔鄉中，許多本來心不甘情不願的「被害人」也就此淪陷，每日「call客」的積極度堪比賣靈骨塔業務，從兒時玩伴、過命兄弟、青梅竹馬到前男女朋友可說無所不騙，「畢竟感情越深越容易上當」。

根據本刊取得的影片，劉男在「業績」達標後帶著集團成員和「被害人」們一同狂歡，偌大的舞池中男男女女穿梭來回，男性們多半脫到只剩一條四角褲，還有許多笑靨如花的美女依偎在他們的身邊，現場更請來「螢光人」勁歌樂舞，桌上擺有啤酒、威士忌和香檳等各式飲料，背景還是抖音神曲「我的好兄弟」，現場氣氛歌舞昇平，難以估計有多少年輕人的未來就葬送在這樣的聲色犬馬中。

被害人變加害人，回台後也得面臨法律制裁嗎？小花說，組織早已準備好「教戰守則」，教導這些人該如何面對警方偵訊，也有人相信自己是與老同學一起被騙，家屬救援時還一同付清對方的贖身錢，直到返國後發現共患難的「好兄弟」失去聯繫，這才驚覺「真正的被害人」只有自己，也大幅增加警方辦案難度。

偵查柬埔寨案的幹員則表示，目前的確查獲多名加害人偽裝被害人的案件，警方通常是以是否遭超時工作及被扣薪資、在陌生環境下面對無法求救的困境，以及無法自由行動進出工作環境等，只要符合其中一項，便可認定是人口販運被害者。

高雄警方上月逮捕羽安集團負責人力招募的葉姓女子、郭姓會計、代辦護照郭姓、何姓司機、桃園機場吳姓司機等人。（圖／警方提供）

警方提到，加害人則是靠被害人指認，確認對方曾有招募、管理、監督、體罰甚至毒打民眾情況，也會以是否有詐欺等相關紀錄，以及進出國門的頻繁度來判斷。警方也表示，「被害轉加害」雙重身分者最難辨別，如無同團人員指認，很可能就成為漏網之魚。

警方也表示，由於柬埔寨官方在國際壓力下近日不斷針對人蛇集團進行掃蕩，而劉男也已被官方證實出境，整個集團重心轉往緬甸發展，提醒民眾看到高薪工作、國外輕鬆打工等詞彙就應提高警覺，別讓自己成為不法集團案頭上的商品。

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