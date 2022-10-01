柬埔寨詐騙案層出不窮，家長們也提心吊膽，但警方發現，赴柬的不只是「被害人」，同時也有心甘情願的民眾。上月就有一位名為阿國（化名）的青年與家中失去聯絡，家長打聽後發現兒子赴柬，立刻向台北市文山一分局報案，警方火速將在台3名主嫌緝捕到案，該男子也平安返台，他卻對母親滿腔怨憤，質問「為什麼救我回來？就算回來我也還要再去」，讓媽媽差點哭斷腸。

據了解，該名「被害人」近日剛滿18歲，家長與兒子失去聯絡，多次撥打他的電話都無法取得回音，打聽後才發現兒子竟與同齡玩伴一起前往柬埔寨「發大財」，媽媽當場嚇哭，立刻向警方求助。

警方獲報立即組成專案小組進行偵辦，上月底將37歲陳姓主嫌、33歲趙姓妻子和27歲楊姓同夥逮捕到案，並發現陳男靠詐騙賺得盆滿缽滿，除在新北市新店區擁有獨幢豪宅外，出入更以名車瑪莎拉蒂代步，從6月底至今至少誘騙15名國人前往柬埔寨從事詐騙工作。

警方調查，該集團分工細膩，楊姓男子主要負責接送豬仔前往機場，豬仔在前往柬埔寨前的一切吃穿花用都由集團承包，楊男在將人送往機場時，還會開瑪莎拉蒂接送，營造「只要去柬埔寨就能和他們過一樣豪奢的生活」的假象。

為了讓這些「豬仔」更加心甘情願，如有台人在柬埔寨不幸染疫，楊男還會花費約18萬台幣為他們治療，更提供免費K菸供吸食，阿國與同伴對「老闆」畫出的大餅深信不疑，為了買機車而加入該集團，但隨著該集團瓦解，2人也被送回台灣，但阿國對母親並不感激，反而是一陣飆罵。

「兒子劈頭就是一句，『為什麼要帶我們回來？』」阿國母親難過回憶，在機場接孩子時，原以為是母子歷盡劫難、重逢團圓的溫馨畫面，自己嘔心瀝血換來的卻是兒子的怒目相對，稱他們在那「吃好住好」、「就算現在回來以後也還要再回去」，無情話語讓家長一度哭斷腸，所幸後續2人也聽進勸告，在台灣找到正職工作，平凡度日。

警方再次呼籲民眾，「不需經驗」、「高薪」、「出國」、「輕鬆」等關鍵字多為詐騙話術，在聽信前務必要多加求證、小心提防，以防人財兩失，淪為人蛇集團的豬仔。

警方掌握人蛇集團主嫌陳男在台蹤跡後，在陳男騎車回家時一擁而上，將陳男壓制在地。（圖／警方提供）

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