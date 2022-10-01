台中市東區旱溪夜市昨天晚間10時許發生群聚鬥毆事件，據了解，夜市射氣球攤葉姓老闆以生意不好，辭退員工王姓少女，少女不滿找乾哥許姓少年等人到場協商爆發衝突，警方獲報到場處理，雙方人馬火爆對峙叫囂，甚至動手互毆，警方動用辣椒水制伏，將滋事的11人帶回調查，依違反《社維法》及公然聚眾施強暴脅迫等罪嫌送辦。

台中市東區旱溪夜市9月30日晚間10時許發生群聚鬥毆事件，警方到場啟用辣椒水制伏，將現場滋事11人帶回調查送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警局第三分局東區分駐所副所長徐孟廣表示，警方在9月30日晚間10時許接獲報案，在中市東區旱溪夜市旁發生民眾糾紛案件，立即啟動快打警力，迅速到場處理。 夜市攤商因勞資問題產生糾紛談判發生衝突，警方果斷使用防護型噴霧器當場壓制雙方氣焰，並帶回滋事11人偵辦。

警方調查，夜市射氣球攤葉姓老闆因生意不好，告知員工少女說，不用來上班了。豈料，少女竟找來乾哥許姓少年等人到場談判，雙方一言不合引發鬥毆。

據了解，業者人馬有4人，包括21歲葉姓老闆、18歲蔡男、32歲陳男及21歲林男；員工人馬有7人，包括16歲的許姓及朱姓少年，15歲的林姓、葉姓、樊姓及楊姓少年，45歲的許男，警方到場時，現場氣氛相當火爆，雙方仍不肯罷休，不僅對峙叫囂，甚至動手互毆。

警方動用防護型噴霧器噴灑辣椒水壓制，並將現場滋事11人帶回偵辦，全數都無明顯傷勢，少女也現身說明案情，警方調查後，依違反《社維法》及公然聚眾施強暴脅迫等罪嫌，將11人移送地檢署偵辦。