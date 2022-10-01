林秉樞施暴立委高嘉瑜，新北地院昨(30日)判處2年10月徒刑，傷害罪8月徒刑不得易科罰金，其餘12罪得易科罰金。檢方起訴的8大罪幾乎採納，僅有求刑最重的「私行拘禁」不論罪，合議庭指出，高嘉瑜未明確指訴林有用哪種非法方式私行拘禁，且高在飯店時還有服務人員遞送冰袋，她都未求救，且林喝令她裸身、控制手機等行為仍是強制罪範圍，因此不論罪。

合議庭分別依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判處、共同犯散布文字誹謗罪、傷害罪、無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、強制罪、嚇危害安全罪、共同犯變造準私文書罪等13罪，判處2年10月徒刑。

新北地院指出，林秉樞去年9月與高嘉瑜視訊時，曾經竊錄截圖9張裸照，雖然林男辯稱是兩人情趣，但林男曾在警詢時坦承截取圖片，且高女在截圖中呈現半閉眼、肢體動作晃動的狀況，與先前合影的表情、姿態不同，因此成罪。

林秉樞去年11月指示女助理，在高嘉瑜上節目時斗內留言恐嚇，林男辯稱留言均是客觀事實，但合議庭勘驗林男與高女對話發現，發現林男案發同日，曾傳訊責備高女，兩人和好後，林男又傳訊稱「已派人留言支持」，顯示林男留言是基於報復、洩憤的心態。

林男在馥都飯店對高嘉瑜施暴，登錄高女的臉書貼出「小馬送我的勞力士手錶，真的很開心」等圖文，還假冒高傳訊，林男雖坦承傷害犯行，但否認有其他強制行為，辯稱寫紙條都是他與高女學電影鬧著玩的行為，但合議庭勘驗監視器、照片等證物，發現高女眼神空洞、眼白泛紅，明顯有哭泣、無奈的表情，以及林男傳訊習慣，認為林男辯詞不足採信。

另外，林男在母親靈堂逼迫高女下跪、拉扯頭髮，合議庭查看監視器畫面後，確認林男有做口頭喝叱、肢體動作，迫使高女做無義務之事，至於林男擔心惡行被媒體揭發，持私密影像、錄音檔等物恐嚇高女，林男雖辯稱是求饒，並非交換、恐嚇，但合議庭檢視訊息內容、錄音紀錄，確認林男曾以「互相毀滅」、「一起死」等恐嚇高女。

林男要求助理P圖偽造存款交易明細部分，林男則辯稱，交易明細表等收據不具有文書效用，但合議庭認為，此舉已影響金融機構對交易資料紀錄的正確性，林男藉此使人產生其有相當財力的印象，因此不採信其說詞。

合議庭認為，林男犯後僅坦承傷害，其餘部分均否認犯行，辯詞反覆不一，並夾雜指責他人、暴露他人生活隱私內容，且未與告訴人達成和解，取得原諒，因此依犯罪動機、目的、手段等情狀，判處上述刑度。