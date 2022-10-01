對於現在的「法官」賈吉（Aaron Judge）來說，重要性僅次於全壘打紀錄的就是他下季的落腳處。業界傳言賈吉除了續約洋基，還有洛杉磯道奇、舊金山巨人、紐約大都會3支最有可能網羅他的球隊，即使沒能搶到賈吉，他們也能幫忙抬高賈吉與洋基的續約價碼。

洋基季初被拒絕的開價是7年2.135億美元，本季的薪資他們只想給賈吉1700萬美元，加起來差不多是8年2.3億美元的合約總值。賈吉陣營最後把本季年薪仲裁到1900萬美元，但是續約沒有談成。

美媒NBC重新估算，賈吉的身價已經漲到「最短」7年2.59億美元（平均年薪3700萬美元），或是「最長」10年2.65億美元，甚至「最貴最長」達到10年3.75億美元！

雖然道奇的團隊薪資已是最高，碰巧賽揚獎左投普萊斯（David Price）7年2.17億美元的合約將在本季結束（他可能退役），加上前MVP外野手貝林傑（Cody Bellinger）近3季表現暴跌，可以考慮把貝林傑升級成賈吉。

大都會王牌投手迪葛朗（Jacob deGrom）、守護神狄亞茲（Edwin Diaz）季外將要投入自由市場，迪葛朗平均年薪估計4000萬美元。如果大都會沒留住迪葛朗，多出的薪資空間正好簽下賈吉，甚至以老闆科恩（Steve Cohen）的財力，兩個都簽也不成問題。

西岸的名門巨人過去曾追逐史坦頓（Giancarlo Stanton）、哈波（Bryce Harper）等強打者，他們偏好這樣的重砲手。巨人從去年107勝暴跌至本季5成勝率邊緣，陣中主力面臨老化或者進入合約末期，正好趕上賈吉投入自由市場，因此外界十分看好巨人。