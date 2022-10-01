臉書網友留言。（圖／截自臉書）

行政院長蘇貞昌昨（9月30日）率官員赴立法院施政報告並備詢，民眾黨立委賴香伶質詢蘇及國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，府院是否有介入《鏡電視》審照？蘇、陳兩人均矢口否認。蘇更表示，「第三人在外面要講什麼話，這不是總統院長能夠去控制，也不必去查，那把一個有爭執的東西，來問院長問總統，質疑院長質疑總統是不對的。」此說法掀熱議，引爆大批網友怒火，有人直言：「露出馬腳了！」

針對錄音檔一事，陳耀祥強調「蘇院長並沒有施壓！」並稱他們都沒有施壓的問題，表示裴偉怎麼講是他的事情，自己也不了解，首先要了解資料真假的問題，若有需要都配合檢調或其他機關。各政黨等對NCC批評很多，尤其選舉期間，基本上除非有刑事責任，如今既然檢調處理，就配合檢調去處理。

蘇貞昌再次重申，並沒有找陳耀祥施壓，錄音經當事人說明是被變造且已經採取法律行動，用當事人否認的事情來質疑政府機關，這是不對的、不妥當的。蘇更表示：「第三人在外面要講什麼話，這不是總統院長能夠去控制，也不必去查，那把一個有爭執的東西，來問院長問總統，質疑院長質疑總統是不對的。」

蘇貞昌「不必去查」與「質疑院長質疑總統是不對的」兩句話引輿論譁然，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「露出馬腳了！」「真是好大的官威」、「原來總統跟院長都是不能質疑的」、「是啊！沒錯，咱們的政府是永遠不准質疑的」、「做賊心虛了，不准國會諮詢，真是好偉大的政府」、「笑死，民主國家立委監督政府天經地義，還是你自以為是塔綠班國家不容質疑？」