桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》，描述北漂的台南女孩到台北追夢的故事，播出後劇情遭網友狂吐槽，不少人認為刻意將南北文化差異拉大、不符合事實，不過卻讓身為北漂族的美女主播宋燕旻很有感，她指出共租過四間房，只能用「蝸居」來形容，更表示台北租屋很不友善，至少有1/3薪水是貢獻給房東。

宋燕旻看了台劇《台北女子圖鑑》後，分享歷年來租屋史，她表示得用「蝸居」形容，租金比起故鄉嘉義貴得離譜，像是第一個租屋是輔大學生套房，一個月租金5500不含電，房東將每層樓隔成小套房出租，空間只能擺下三張半單人加大的床，瞬熱式的熱水器在冬天洗到一半時，常常會變冷水，第二間租屋則是三重的五樓套房，一個月租金6000不含電，由於在菜市場巷子裡，不僅吵雜且環境髒亂，房間擺下床跟屋主附的書桌、衣櫃後，就沒有能活動的地方。

宋燕旻進職場後，搬到台北市區無對外窗的套房，一個月租金8000元，因為上班只要三站捷運，加上有四張單人加大床的空間，便住了三、四年之久，但因為漏水導致牆壁剝落，還因為無窗導致室內太過潮濕，東西一直發霉才搬走，第四間租屋則是南京東路上的20年電梯大樓，一個月租金10500不含電，空間約莫三張單人加大床的大小，不過考量到有對外窗及地段跟屋況，當下就租下入住，雖然廁所排水孔會傳出臭味，也住了3、4年，退租還介紹給同學簽約無縫入住。

回想歷年租屋過程，宋燕旻表示台北租屋很不友善，兩萬多三萬起薪，1/3到1/2都是貢獻給房東，因為覺得把錢拿去繳房租很心痛，相對無法選舒適的地方居住，導致看了非常多「鬼屋」物件，想到住慣南部透天厝的媽媽看到她租屋情況，曾默默表示很想哭，但就這是來台北打拚的異鄉人日常，很多都是違規隔間，也不能抵稅否則會被調整租金或拒租，加上買不起房子，只能繼續租著，不禁感嘆：「這些年下來，付出的租金超過一百萬，但仍是兩手空空，什麼居住正義之類的，也只能笑看了」。