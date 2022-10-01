有周刊日前報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉嫌抄襲，民進黨新竹市黨部昨（9月30日）將內文做成文宣夾報派送，引發議論。對此，時常評論時事的藥師林士峰點出國民黨和民眾黨的新竹選民屬性，直呼「千萬不要懷疑民進黨想贏的決心」。

民進黨新竹市黨部昨將周刊報導製成文宣在新竹市區隨報派送，民眾黨新竹市議員參選人紛紛痛批綠營不抹黑不會選舉。民進黨新竹市黨部主委陳建名回嗆，文宣有媒體授權、沒有變造，且有署名，反倒是相關爭議高虹安從來沒說明清楚，甚至企圖以訴訟讓媒體噤聲，新竹市民有知的權利。

這起事件讓許多網友驚呼「2022年了 民進黨還在搞夾報黑函」、「執政黨把選舉搞得這麼難看真的很神奇」。對此，林士峰則表示，可能很多人會覺得很奇怪，為什麼都2022年了，民進黨選舉還能玩發黑函這種下三濫的招式，不怕掉票嗎？他認為，新竹市剛好是三腳督，他們評估過，國民黨和民眾黨的選民屬性比較像，只要鞏固基本盤，大概就能勝選，「不然選舉選到退選的林智堅，怎麼回防新竹了，畢竟他仍然是塔綠男神」。

林士峰諷刺表示，會覺得這件事很低級，是因為不是他們的受眾，他也強調，「千萬不要懷疑民進黨想贏的決心」。