擔任台北地方法院黃姓男法官助理，去年8月連續5天在小南門捷運站跟蹤同法院的女書記官，趁機偷拍她裙底，遭其餘同事目睹後提醒得知，當場憤而報警。事後黃男黃男辭職，並遭判6個月徒刑。但女書記官事後身心受創，幾乎不敢再搭捷運，又向黃男提出民事求償，法院判黃男應賠償23萬餘元，可上訴。

黃男在去年8月3日上午，在台北捷運小南門站通往3號出口之手扶梯，跟隨在女書記官身後，無故持手機開啟錄影功能伸向她裙下，竊錄她裙內之大腿、裙底內褲等身體隱私部位。後因女書記官其他同事在黃男身後發現黃的形跡可疑，提醒她注意，她報警處理。

台北地院考量，黃男為滿足個人慾望，明知違法，仍多日無故以行動電話竊錄女書官裙底之身體隱私部位，嚴重侵害告訴人之隱私，對她心理造成傷害及壓力，行為殊值非難，考量他犯後坦承犯行，頗有悔意判刑6月，可易科罰金。

案發後，黃男在台北地院舉行考績會前遞辭呈，獲准辭職，但考績會認定他的不法行為，傷害司法機關形象，仍決議將他記1大過懲處。

法院指出，女書記官因此有憂鬱症及創傷後壓力症候群，持續就診及心理諮商，甚至要吃藥才能出庭，案發至今超過1年，她都無法再搭過捷運，也不願再搭捷運，還因此出現壓力性落髮，目前只能搭公車或計程車上下班。法院審理後，判黃男應賠償女書記官23萬1910元，全案仍可上訴。