有媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政日前參與重陽敬老活動，為摸彩環節頒發紅包，遭質疑有賄選疑慮；張怒回應，「獎金、獎品都不是我提供的，活動也不是我辦的」，質疑特定媒體、檢調只追殺張善政？更怒嗆「蔡英文你現在就來抓我敢不敢」。國民黨前台北市議員羅智強今（1日）對此在臉書表示，「這樣吧，抓一送一，抓張善政，送羅智強，我自首，請民進黨把羅智強也抓起來，因為我也曾應邀參加摸彩並提供彩品」。

羅智強指出，「不過拜託請順便把民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦也關起來，這二位別告訴我你們沒有參加摸彩、提供彩品過，還有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，只要參加過摸彩也關起來，照民進黨的神邏輯，在台灣從總統到里長、所有選舉公職，誰沒參加摸彩？誰沒提供彩品，所以全部關起來啦。」

該篇文曝光僅一小時的時間，已有超過百則留言，不少網友表示，「你不選了不算賄選，但中秋節所有的里長議員都辦了摸彩晚會，警察局要客滿了」、「這種執政黨 下台ㄧ鞠躬」、「民進黨常用這招，以前是選前出手，這次奧步出得有點早」、「面對無良的對手就是要直球對决，不能再溫良恭儉讓了」。