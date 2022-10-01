國民黨台北市議員徐巧芯現身留言踢館，獲得破千人按讚，迴響熱烈。（圖／截自臉書）

近期一部台中街訪影片，其中出現多位路人不斷抱怨台中市市長盧秀燕，事後卻被國民黨台北市議員徐巧芯踢爆，他們竟都是由民進黨議員助理所扮演，引發網路熱議。被控是其中兩位助理老闆的民進黨台中市議員張耀中昨（9月30日）晚發文力挺自家助理，並砲轟徐「怪怪的」、「邏輯思維有點問題」；徐則現身留言反嗆：「連續三個『綠營助理』都在那附近被『訪問』，然後都這麼剛好假裝一般人攻擊盧秀燕欸，真的好巧喔。」獲得破千人按讚。

徐巧芯昨日在臉書發文踢爆，台中市民街訪影片中，有多位大罵盧秀燕的「路人」，竟然與張耀中的紀姓助理跟張姓司機長得一模一樣；徐點名民進黨台中市長候選人蔡其昌出面說明，該影片的「特別企劃」是否其競選團隊出資？蔡本人或蔡團隊，是否讓綠營助理假裝一般民眾去受訪攻擊政敵？

張耀中隨後在臉書發文反擊，力挺自家助理有權利以台中市民的身份，對台中市政表達意見，除為此事造成的風波表示「歹勢啦！」並向大家深深一鞠躬，也砲轟徐巧芯「怪怪的」、「邏輯思維有點問題」。

徐巧芯本人則現身張耀中臉書踢館：「連續三個『綠營助理』都在那附近被『訪問』，然後都這麼剛好假裝一般人攻擊盧秀燕欸，真的好巧喔。」徐這則留言獲得破千人按讚，反應熱烈，網友紛紛回覆：「民進黨為了騙選票，無所不用其極！」「妳人真好，免費幫這些低流仔衝觸及率，tag妳真的要收費啦不然太虧了」、「巧芯女神果然戰力爆棚」。