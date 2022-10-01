大陸自主研發首套海洋地震勘探拖纜成套裝備正式投用。（央視新聞）

大陸央視新聞用戶端1日報導，中國自主研發的首套海洋地震勘探拖纜成套裝備，近日正式投入生產應用，顯示中國海洋油氣勘探關鍵技術裝備研製，取得重大突破，對提升海洋油氣裝備一體化整體研發能力、推進海洋高端裝備國產化、保障國家能源安全具有重要意義。

在海洋油氣地震勘探中，物探船通常使用人工震源激發地震波，人工地震波穿透海底地層，在不同層位形成反射波，物探船再接收並記錄這些反射波，通過計算使地層成像，從而推斷出海底油氣資源的分布。實現控制震源激發、接收勘探數據、解算定位資訊等功能於一體的海洋地震勘探拖纜成套裝備，是影響地震數據信噪比和解析度的重要因素，對於提高油氣勘探精度具有重要作用。

自主研發的海洋地震勘探拖纜成套裝備是構建中國完整海洋油氣勘探裝備產業鏈的重要組成部分，由「海亮」拖纜採集系統、「海源」震源控制系統、「海途」綜合導航系統以及「海燕」

系列水鳥等多種複雜的水上和水下設備組成，能夠完成震源激發、過程監測、數據接收、即時定位以及水下設備控制等海上油氣地震勘探數據獲取的全過程。目前整套裝備運行狀態良好，採集到的數據數據品質優異，各項性能指標達到國際同類水準。