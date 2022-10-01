劉雨柔日前宣布和老公黃育仁離婚，六年婚姻就此畫下句點，經過幾天調適心情後，她昨(30日)在社群網站曬出一張自拍照，雖然看起來仍略顯哀傷，但仍不忘感謝這段時間默默所有關心她的人。

劉雨柔日前和老公黃育仁發出聲明稿，表示雙方決定結束夫妻關係，六年婚姻就此畫下句點，強調是因為理念不合，經過理性溝通後，決定在感情還沒破裂前，退回「朋友關係」，並強調「沒有過多需要揣測的問題發生」，在辦理離婚手續後，原本居住價值2000萬的汐止房產，因為是登記於劉雨柔名下，黃育仁也在日前搬離住處，兩人關係正式畫下句點。

劉雨柔離婚後發布一則限時動態，只見她無精打采趴在桌上，背景音樂搭配李玖哲的《不完美》，更加凸顯難過情緒，昨天則是曬出一張自拍照，發文寫下：「在能力範圍內付出，是件會讓自己快樂的事情，畢竟愛它不只是得到，更大的成份其實是付出」，並感謝這段期間所有無私愛著她的人，接著感性告白：「只要我們互相的愛著，就不會有分離的一天」。

對此，網友紛紛留言關心：「妳一直以來都很堅強，加油，繼續拼下去」、「願老天爺能送正能量給你」、「懂愛的人知道要先愛自己別人才會愛你，你很棒所以很多人愛你，要加油喔」、「人與人之間要互相，真心的也許就會是愛」。