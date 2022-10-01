女星具惠善多才多藝，不只在演藝圈有超高知名度，亦跨足音樂、繪畫、小說，吸引不少粉絲關注。過去具惠善與演員安仔賢離婚後，形象受挫。她將重心轉戰藝術領域，甚少出現在鏡頭前，今（30）日出席2022春史電影節，許久未出現在鏡頭前的她，比起過往模樣來的豐腴許多。

具惠善昨（30）日在IG上曬出受邀參加第27屆春史電影節的照片，只見她身穿格紋裝搭配迷你裙，幹練風格滿滿，但卻被發現她的身材與臉頰比較過往要來的豐滿一些，加上身穿緊身迷你裙及套裝，看起來彷彿快要炸開的模樣，成為網友熱議話題。

據韓媒報導，過去具惠善與安宰賢離婚後，她爆瘦減掉了11公斤，誰料，長時間未出現在鏡頭前的她，身材變化竟橫向發展。不過，即便身材些許走樣，吹彈可破的肌膚以及美艷的五官仍受粉絲追捧。

具惠善透露日前家中的愛犬離世，導致她心理狀態不佳，所以身材變胖了些，但也承諾絕對會在下個月5日、6日出席「釜山國際影展」時整理好心情。對此，網友紛紛留言表示支持「無論胖瘦，姊姊都是如此美麗」、「支持你保持身心健康」、「有困難是正常的，撐過去就好了」。