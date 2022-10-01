台南市一所高工傳出校園霸凌事件！有網友在「爆料公社」上傳一段19秒的影片，畫面中3名學生圍毆同學，甚至還持教室內的椅子砸向對方，即使遭毆同學已倒地也不罷手，繼續對其拳打腳踢，而過程中同班同學只有冷眼旁觀並未制止，誇張行徑引發網友們痛批，校方也對此做出回應。

遭毆同學已倒地也不罷手。 (翻攝爆料公社)

一名網友於昨（30）日下午上傳1段19秒的影片到「爆料公社」上，並標示為台南某高工發生的霸凌事件，只見畫面中學生在教室內疑似發生口角爭執，其中1人先是動手推對方，隨後另有2名同學加入戰場，暴力衝突瞬間變成3打1的圍毆情勢，2名同學徒手痛毆受害者，而另1人持教室的椅子砸向他，即使受害同學已倒地後，3人仍不罷手，繼續對其拳打腳踼，而過程中其他同班同學只有冷眼旁觀並未上前制止。

影片曝光後引發熱議，網友們看完拳頭都硬了，紛紛留言痛批誇張行徑，「打架還拿椅子，人多欺負人少」、「三個打一個還需要抄傢伙，是有多孬啊？」、「霸凌告到底」、「3打1，還有那個拿椅子要砸不砸的，演技扣50分」、「支持被打家長提告，最好不要和解，敢打就要勇於承擔，不是一句年輕就算了」、「我比較好奇其他觀看者的淡定」、「同學都習以為常？」、「又要出現了…我兒子很乖被椅子帶壞，對不起社會大眾…」。

對此，該高工校方回應，經查該事件發生在9月15日學校舉辦防震防災演練，該班班長指揮同學演練過程中，造成邱姓學生不悅，返回教室後班長與另2名同學便與邱生發生衝突，邱生並未受傷，且事後雙方互動正常。

事發後學生未通報給校方與導師，直至影片外流後才悉知，便立即約談相關涉事學生與家長，商議輔導學生事宜，也依規定通報教育部國教署，也強調會加強學生輔導教育，避免類似事情再起。