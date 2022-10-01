俄羅斯總統普丁30日於吞併儀式中進行了宣讀，正式將自2014年麥丹廣場革命以來產生矛盾地區頓巴斯，創造了自明斯克協議以來該地區全新的局勢，然而，對於世界局勢的影響尚不得而知，以下為克林姆宮宣讀的內容前半部，談吞併地區：

「如你所知，頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國以及扎波羅熱和刻松（赫爾松, Kherson）地區已經舉行了全民公投。選票已經清點，結果已經公佈，人民做出了明確的選擇。

今天，我們將簽署關於頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、扎波羅熱地區和赫爾松地區加入俄羅斯聯邦的條約。 我毫不懷疑，聯邦議會將支援關於加入俄羅斯和建立四個新地區的憲法法律，這是我們俄羅斯聯邦的新組成實體，因為這是數百萬人（4個地區人口近9百萬人）的意願。

這無疑是他們的權利，這是《聯合國憲章》第一條所保障人們固有的權利，該條直接規定了人民平等權利和自決（self-determination）的原則。

我再說一遍，這是人民的固有權利。 它基於我們的歷史親和力，正是這一權利導致了我們的幾代先祖，那些自古羅斯時期後幾個世紀以來建造和捍衛俄羅斯的人取得了勝利。

在新俄羅斯（Novorossiya），魯緬采夫（Pyotr Alexandrovich Rumyantsev-Zadunaisky, 俄瑞戰爭, 俄國元帥），蘇沃洛夫（Alexander Suvorov, 俄國元帥）和烏沙科夫（Fyodor Ushakov, 海軍上將）打了他們的戰鬥，凱薩琳大帝（Catherine the Great）和波坦金（Grigory Potemkin）建立了新的城市。我們的祖父和曾祖父在偉大的衛國戰爭（二戰）期間持續戰鬥到了痛苦終點。

我們將永遠銘記俄羅斯之春的英雄們，那些拒絕接受2014年烏克蘭新納粹政變（麥丹廣場革命）的人，所有那些為說母語的權利、保護他們的文化、傳統和宗教以及生活權而犧牲的人。我們緬懷頓巴斯民兵戰士、「敖德薩卡廷慘案」（Odessa Khatyn）的罹難者、基輔政權實施的不人道恐怖襲擊的受害者。 我們紀念志願者和民兵、平民、兒童、婦女、老年人、俄羅斯人、烏克蘭人、不同國籍的人；頓涅茨克哈爾琴科（Alexander Zakharchenko）的人民領袖；軍事指揮官巴甫洛夫（Arsen Pavlov）和佐加（Vladimir Zhoga）、科丘拉（Olga Kochura）和莫茲戈博伊（Alexei Mozgovoy）；盧甘斯克共和國檢察官戈連科（Sergei Gorenko）；傘兵加吉馬戈梅多夫（Nurmagomed Gadzhimagomedov）以及我們在特別軍事行動中犧牲英雄死亡的所有士兵和軍官。 他們是英雄。偉大的俄羅斯英雄。請和我一起默哀一分鐘，以紀念他們。

在扎波羅熱和刻松（赫爾松）地區，頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國數百萬人民的選擇背後，是我們共同的命運和千年的歷史。人們已經將這種心靈連結傳給了他們的子子孫孫。儘管他們經歷了所有的考驗，但他們多年來一直對俄羅斯的愛是沒有人能摧毀的東西。 這就是為什麼老一輩和年輕人，那些在蘇聯悲慘解體後出生的人，都願意投票支持我們的團結，支持我們的共同未來。

1991年，白俄羅斯的貝拉沃維耶扎原始森林（Belovezhskaya Pushcha），黨內精英代表（一場秘密會議）決定將蘇聯瓦解，他們沒有問普通公民他們想要什麼，人們突然發現自己與祖國隔絕了，撕裂並肢解了我們的民族、社群，並引發了一場全國性的災難。

就像政府在1917年革命後悄悄劃定蘇聯的邊界，躲在幕後行動一樣，蘇聯最後的領導人違背了1991年公投中大多數人直接表達的意願，摧毀了我們偉大的國家，就只是讓前共和國（蘇俄）的人民面對這一件事實已經發生了（指人民根本沒有選擇的餘地）。

我幾乎可以確認，他們甚至不知道自己在做什麼，他們的行為最終會產生什麼後果。但現在這並不重要。蘇聯早已不存在，我們無法再回到過去了。

事實上，俄羅斯今天也不再需要它了，這不是我們的雄心壯志。沒有什麼比數百萬人的決心更強大的了，他們透過他們的文化、宗教、傳統和語言，認為自己是俄羅斯的一部分，俄羅斯的祖先在一個國家生活了幾個世紀，沒有什麼比他們重返真正歷史故鄉的決心更強大的了。

8年以來，頓巴斯的人們遭受了種族滅絕、炮擊和封鎖；在刻松和扎波羅熱，奉行了一項犯罪政策，以培養人民對俄羅斯和俄羅斯一切的仇恨。現在，在公投期間，基輔政權也威脅將會對學校教師、在選舉委員會工作的婦女實施報復和死亡威脅，基輔威脅數百萬前來表達意願（投票）的人。 但頓巴斯、扎波羅熱和刻松的人民並沒有破碎，他們有自己的發言權。

我希望基輔當局和他們在西方真正的黑手現在能聽到我的話，我希望每個人都記住這一點：生活在盧甘斯克和頓涅茨克、刻松和扎波羅熱的人已經永遠成為我們的公民。

我們呼籲基輔政權立即停火和敵對行動；結束它在2014年發動的戰爭，並回到談判桌前。正如我們不止說過一次的，我們已經準備好了。但頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和刻松人民的選擇將不會被討論，決定已經做出，俄羅斯不會背叛它。基輔現任當局應該尊重人民意願的自由表達；沒有其他辦法，這是通往和平的唯一途徑。

我們將用我們擁有的所有力量和資源保衛我們的土地，我們將竭盡全力確保我們人民的安全，這是我們國家的偉大解放使命。

我們一定會重建被摧毀的城鎮、住宅樓、學校、醫院、劇院和博物館。 我們將恢復和發展工業企業、工廠、基礎設施，以及社會保障、養老金、醫療保健和教育系統。

我們肯定會努力提高安全水準。 我們將一起確保新地區的公民能夠感受到俄羅斯所有人民、整個民族、我們廣闊祖國的所有共和國、領土和地區的支援。 」