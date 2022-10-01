北市大同分局2名警員，日前被指控前往不當場所KTV，還在過程中與其他酒客發生衝突，警方調查後發現，原來是該位員警與剛離婚的友人去吃飯，未料遇到友人前妻，該對離異夫妻發生衝突，員警事後倒霉被針對性爆料。對此大同分局澄清，2人前往的KTV沒有女陪侍服務，並非不當場所，且衝突發生時2人也早已離開，爆料內容子虛烏有。

臉書社團「靠北police」有人匿名貼文，指大同分局警員出入不正當場所，還涉及酒後傷人，「該名員警至今仍未遭懲處，亦無職務調動，請問分局組室的內勤警員就能如此無法無天嗎？」

對此大同分局指出，民生派出所陳姓警員與行政組內勤陳姓警員，9月時與1名機車行老闆餐敘，3人轉往1家練歌坊包廂唱歌，但該店並無提供女陪侍服務。

北市警大同分局警遭爆料喝花酒打人，真相曝光竟是離異夫妻互毆牽拖朋友。(翻攝自靠北police)

過程中機車行老闆，發現他的前妻帶著新男友也來消費，當事人乘著酒意表達不滿，遂與對方發生衝突，陳員等人第一時間試圖勸阻，但車行老闆在氣頭上持續與對方互罵，2員於是先行離開。

警方指出，老闆後來找來其他友人，雙方在店內拉扯衝突，大同警方獲報後有前往處理，分局經調閱相關監視器及訪談後，認為陳姓警員2人行為並無違反風紀，因此未與處分，澄清網路爆料內容與事實不符。

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