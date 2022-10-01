澎湃新聞1日報導，中國人民銀行9月30日決定推出三項重磅政策，助力大陸房市穩健發展。大陸業界普遍認為，24小時內出爐三個重磅政策，將形成政策放寬組合拳，體現了官方對於支持房地產回穩的導向。

大陸自1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6％和3.1％。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025％和3.575％。

植信投資研究院資深研究員馬泓表示，為了更好地滿足剛性住房需求，大陸央行時隔7年（2015年8月）首次下調首套個人住房公積金貸款利率15個基點，這有助於房地產市場盡快實現「三穩」目標。

對於此次下調公積金貸款利率，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，今年5月及8月，央行兩次大幅度地下調貸款市場報價利率（LPR），同時商業銀行也在下調個人抵押貸款利率。按照貝殼研究院監測資料，截至9月19日，已有86城房貸主流利率低至首套4.10％，二套4.90％的下限水準。從支持個人剛需及換房需求而言，公積金貸款利率肯定也會隨之下調。

除了下調公積金貸款利率，部分城市的首套住房貸款利率也有望進一步下調。9月29日，人民銀行、銀保監會發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

在支持改善性需求方面，9月30日下午大陸財政部、稅務總局發布《關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告》顯示，自1日至2023年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

諸葛找房資料研究中心首席分析師王小嬙指出，今年以來，各城市頻繁對政策逐步放鬆力度，但市場修復較為緩慢，購房者的市場信心並未大幅恢復。按照以往經驗，大陸中央政策對市場信心的傳導大於地方政策的糾偏。第四季在中央多個政策的加持下，助力市場信心的改善，市場有望加速修復，預計能夠達到明顯的效果。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜則指出，傳統「銀十」即將到來，大陸中央接連釋放重磅利好，有利於穩市場、穩預期。在當前的市場環境下，房地產市場的修復需要更多有利因素疊加帶動，預計降低購房成本將是未來政策優化的重要方向。接下來，針對核心二線城市或將繼續優化「認房認貸」、限購、限價等政策，而預計更多、更大力度的政策落地也將帶動整體市場企穩恢復。

58安居客房產研究院分院院長張波說，總體來看，房貸利率層面今年政策的空間已經釋放見底，後續可下調的空間已經相對有限，但利率調整對不同城市的影響依然會分化，信心拉動的效力也有差異。