資深媒體人周玉蔻近日爭議言行引發社會反感，也影響民進黨選情。資深媒體人單厚之今（1日）指出，民進黨不管哪個派系都怕得罪周玉蔻，此外，總統蔡英文在選舉後要不要卸任黨主席或副總統賴清德與前副總統陳建仁的問題，都需要周玉蔻，只有周玉蔻敢這樣殺，這也是為什麼民進黨會做出錯誤決定。

周玉蔻9月28日發聲明表示，暫停電視節目《辣新聞152》及廣播節目《新聞放鞭炮》主持，預定10月10日重返主持崗位，但她並未請辭、節目也未停播，不少政壇人士解讀為避風頭。資深媒體人尹乃菁認為，民進黨若覺得冷靜到10月10日，事情可以過去的話，「有點太小看選民了」。

單厚之1日接受港媒《中評社》分析指出，民進黨台北市長參選人陳時中、民進黨在周玉蔻講到張淑娟事情時，就應該要切割，但是選擇錯的策略，連周玉蔻去地檢署向張淑娟道歉那一天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹都還去上周玉蔻的節目。單厚之直言，民進黨不管哪個派系都去上周的節目，都怕得罪她。此外，單厚之說英系跟周太好不敢切割，且包括蔡選舉完要不要卸任黨主席、黨內內鬥或賴清德與陳建仁的問題都需要周玉蔻，「只有周玉蔻敢這樣殺，這也是為什麼民進黨會做出錯誤決定」。

單厚之認為，陳時中跟周玉蔻把仇恨值拉起來，深藍會認為國民黨台北市長參選人蔣萬安被欺負成這樣，無黨籍台北市長參選人黃珊珊就被邊緣化了。單厚之說周玉蔻事件對於台北市選舉影響比民進黨想像還要大。