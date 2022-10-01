林秉樞涉對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照，遭檢方依妨害祕密、偽造文書等8罪起訴，新北地院昨（9月30日）下午宣判一審結果，依傷害等13罪判處林秉樞2年10月徒刑，全案可上訴；除傷害罪判刑8月要坐牢，其餘7大罪狀認定觸犯12罪，共判刑2年2月，可易科罰金。此消息引發網路震怒，有網友則強調，若林屆時真的易科罰金，那就必須質疑「錢從哪來？」因為這背後恐隱藏可怕真相。

對此，高嘉瑜表示，一審判決過輕，法官並沒有了解到，林秉樞用各種方式脫罪、不斷說謊，甚至在法庭上捏造事實，他出現這種既惡劣又卑劣的行為，卻沒有得到該有的懲罰。她強調，受害者不只她一人，自己身為民意代表必須站出來，不能再讓下一個受害者出現：受害者還有10餘位女性，包括大學教授、名人、弱勢的單親媽媽，她們受到的傷害絕對比自己嚴重。

針對法官未判林秉樞犯私行拘禁，高嘉瑜哽咽地說，當時她被打到腦震盪，手機在林手上，還被迫不能穿衣服，在這種情況下，要如何逃出飯店？她完全沒有行動自由，期間更不斷哀求林讓自己到立法院參與黨團甲動，很遺憾法官認為自己沒有求救，就不判林私行拘禁。

《中國時報》今日報導指出，林秉樞偵審期間共羈押226天，未來林傷害罪部分若判刑確定且未獲易科罰金，可全數折抵羈押天數，判刑8月定讞的話，林實際入監天數恐僅2周。高嘉瑜強調，一審判決過輕，尤其未判林秉樞犯私行拘禁罪，會請檢察官一定要上訴。

林秉樞一審結果掀起網路公憤，網友湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「如果林秉樞最後真的繳了78萬，那就要去追查錢從哪來？這背後可能暗藏動搖國本的可怕真相」、「林的錢是誰給的？」「最重要的是，要去查林秉樞的經濟來源為何」、「他一定會上訴再審的，繳錢8個月直接變繳錢不用關，有人要剉勒咧等啊」、「真的太輕了，好恐怖啊」。