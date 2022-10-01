中國駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站1日消息，9月26日至30日，國際原子能機構第66屆大會在維也納舉行。自去年11月中方在機構理事會就美英澳核潛艇合作開啟政府間審議進程以來，機構首次在大會層面審議三國核潛艇合作問題。中方在會上徹底打掉了美英澳三國強行推動旨在為三國核潛艇合作謀求「合法化」的修正案。

中國常駐維也納聯合國代表王群會後說明相關情況指出，本次大會圍繞三國核潛艇合作問題展開的交鋒空前激烈、空前實質。廣大成員國對三國核潛艇合作引發的核擴散風險表達了嚴正關切。要不要堅持《禁止核子擴散條約》（NPT），要不要堅持機構《規約》，要不要堅持機構的防擴散職責，要不要堅持機構成員國主導的政府間審議進程。這四點成了廣大成員國與三國矛盾分歧的焦點。

王群說，三國不甘心在機構剛剛結束的九月理事會的挫敗，企圖在大會上「逆風翻盤」。一是三國誤導輿論。二是「妖魔化」政府間審議進程。三是強行推動使三國核潛艇合作「合法化」圖謀。三國強行推動在有關決議中寫入整段整段的修正案，企圖一步到位為三國核潛艇合作謀求「合法化」，「洗白」這一行徑。

王群稱，面對三國來勢洶洶，中方始終站在國際正義一邊，始終以實際行動維護NPT。中方乾淨徹底地打掉三國的修正案；同時並在機構預算決議中成功寫入「機構預算的使用需符合《規約》所有相關條款，重申這些條款有效性和完整性」的修正案，獲協商一致通過。

王群強調，無論三國採用何種手段和伎倆，都無法動搖NPT作為國際防擴散體系的基石地位，無法脅迫機構參與核擴散行徑和推進軍事目的的活動，無法綁架機構秘書處達成有利於三國的核查方案，無法阻擋已四次在機構理事會協商一致達成的政府間審議進程。

王群認為，三國企圖通過修正案將其核潛艇合作的「合法化」強加給全體機構成員國，這種做法不得人心，註定失敗。惟有堅持正確方向、堅持規則底線、堅持成員國主導的政府間審議進程、堅持求同存異，才是解決三國核潛艇合作問題的人間正道。

王群呼籲，三國試圖脫離機構政府間審議進程強行闖關是行不通的。中方敦促三國重返防擴散體系的軌道，不要在核擴散的道路上一錯再錯，更不要走到國際社會的對立面。