越來越多民眾愛騎共享運具，當前台北市共享汽、機車數已達1萬5205輛，業者每年卻僅負擔12萬至20萬的權利金，挨批圖利業者。台北市交通局著手修法，改依投放車輛數收費，今年11月業者會將數據勾稽至網路後端平台。新版收費方案預計明年上路，屆時共享汽車權利金有望收取285萬、共享機車約598萬。

台北市政府2019年5月頒布「台北市共享運具經營業管理辦法」，每3年定期檢討權利金計算方式，現行依級距每年收1次權利金，小客車最高20萬、機車最高16萬、自行車最高14萬。其中共享汽車iRent許可1900輛、收20萬，共享機車iRent有2817輛、GoShare有4999輛各收12萬，WeMo的5489輛收16萬。

交通局營運管理科長廖苑伶指出，修法後將依車種、許可車輛數收取，規畫汽車每年每輛2000元、機車600元，自行車500元；另配合綠能政策，電動汽車可減收50％權利金、油電混合折減25％，等於單輛最低只收1000元，電動機車將減25％收450元。換算下來，明年共享汽車權利金有望收取285萬、共享機車約598萬。

經北市議會法規委員會審議，市府所提修正條文全數過關，新版收費辦法將在明年正式上路。不過，藍綠議員雖贊成市府修法調高權利金，卻擔心業者藉此調漲費率，進而衝擊消費者使用權利。

對此，交通局長陳學台表示，調漲不是為了錢，新版收費辦法看似調幅很高，但依共享汽、機車周轉率估計，汽車每日收入約1400元、機車約170元，調後權利金僅佔業者每年收入的1％，如機車只佔0.9％、汽車只佔0.4％，不至於造成業者負擔。

陳學台認為，北市目前有3家運具業者，還是回到市場機制，假如漲價無法競爭對業者來說亦是損失。至於車輛數如何掌握，他則說，業者將在11月底開放後端平台即時查詢，以利市府比對車號和實際投放車數。

他指出，共享運具在台灣屬新興產業，因此未在起步階段收取高額權利金，藉此鼓勵業者進駐投放車輛，修法後雖提高權利金收取額度，實際收取的金額也只佔業者營收的1％，不會訂得太高讓大家沒辦法生活。