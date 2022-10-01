日本職業摔角傳奇「鬥魂」安東尼豬木10月1日逝世，享壽79歲。安東尼豬木原名猪木寛至，他在二次大戰期間出生，日本後來戰敗陷入貧困，13歲時前往巴西咖啡農場工作。雖然運動神經遲鈍，但豬木有很好的肌肉線條，被在巴西巡迴的摔角前輩力道山發掘，最終成為名震東洋的摔角手，曾和拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali）在擂台上交手，2010年入選美國WWE摔角名人堂。豬木退役之後創黨投入選舉，還成功當選國會議員。

當時摔角業界最負盛名的是「日摔之父」力道山（本名百田光浩）、巨人馬場（本名馬場正平），後來安東尼豬木與兩人齊名，成為日摔的代表天王。豬木身高190公分、體重100公斤，在早年的日本相當罕見，儘管不及馬場的巨人體型（209公分、145公斤），豬木擁有更平衡的攻守能力和靈活多變的招式。

美日兩國的摔角手通常是兩地發展，豬木歸國後成為史上最受歡迎的摔角手之一，生涯重大轉折是在1972年創立「新日本職業摔角」，當時還有馬場創立的「全日本職業摔角」，開展出日本摔角的黃金時代，包括美摔之神霍肯（Hulk Hogan）也在新日本打過。

豬木後來沉迷於跨界格鬥（異種格鬥），宣稱「職業摔角才是最強格鬥技」而四處挑戰各路高手，1976年與拳王阿里的對戰更是讓他揚名海外，對日後的綜合格鬥造成一定影響。80年代豬木歷經離婚與事業失敗，轉向政界發展，憑藉在民間的高人氣兩度選上議員（1989-95，2013-19）。豬木2019年被診斷出罹患罕病「心臟類澱粉性沉積症」。