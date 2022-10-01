大S今年3月與20年前男友具俊曄梅開二度，昨(9/30)兩人成為新婚夫婦後首次合體參與雜誌封面照曝光，立刻掀起話題，過去大S曾因為懷孕發福，如今再婚後，狀態美到驚人，許多人好奇是否是事後修圖效果？而工作人員昨曬出一張幕後花絮，可見無修圖後的大S再次回歸巴掌鵝蛋臉，下巴超尖，身型也瘦到少女時期，引來許多網友喊讚。

大S去年底離婚後，相隔3個月就宣佈再婚，震驚不少網友，且對象還是20年前曾與她交往的具俊曄，兩人因一支沒改變的電話號碼再續前緣，浪漫故事在台韓之間瘋傳，昨消息傳回韓國論壇，也引來大批韓國網友「朝聖」，紛紛說：「這故事快拍成電影，我要看」、「現實比電影更超過，如果劇情寫說有人等待前女友20年的話，一定會被說這種設定太誇張」、「徐熙媛真的好童顏」、「完全看不出來徐熙媛已經40幾歲，而且還是2個孩子的媽」。

工作人員曝光大S和具俊曄無P圖真實狀態。（圖／翻攝自 IG）

除了韓國網友之外，不少圈內好友也為兩人的故事感動，修杰楷昨轉發大S、具俊曄的封面在IG限時動態說：「好浪漫」，辜莞允也說：「好看到生氣」，吳姍儒（Sandy）更感慨說：「是真心覺得好感人，理解愛情就會允許愛情，被愛的人會不小心綻放光芒，裝不來的。」

而消息傳到大陸微博也引來網友熱烈討論，有人驚訝大S在這麼短的時間就找回過去女演員的狀態，但也有人好奇是否是修圖效果？八卦微博「愚樂觀茬家o-0」也曝光大S和具俊曄和工作人員的合照，驚嘆：「無p圖也好美！兩人都穿著拍雜誌時的牛仔褲和白襯衫，和工作人員一起合影，大家都很開心~站在老公邊上的大S少女感太強了，就像20多歲的姑娘似的。好的愛情果然滋養人啊，大S又回到和汪小菲結婚前的模樣了。」