Those investigative findings – described as verbiage on Udoka’s part that was deemed especially concerning coming from a workplace superior – contribute to what is likely a difficult pathway back to his reinstatement as Celtics coach in 2023, sources told ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022

塞爾提克總教練烏度卡為何遭到禁賽一整季的真正原因，1日由《ESPN》權威記者沃納洛斯基徹底曝光，根據沃神收到線報，經過律師事務所調查發現，烏度卡與一名女下屬的對話使用粗魯語言，然後迫使這名女下屬跟他開始不正當親密關係。

這也為何到現在這名跟烏度卡發生不正當親密關係的女職員都沒傳出被處罰的原因之一，沃神強調，烏度卡這種上級利用自身權力跟女職員發生關係的行為讓人非常擔憂，就算明年6月30日結束禁賽處罰後，烏度卡想恢復總教練職位很困難。

目前塞爾提克兵符確定暫時交給助教喬馬祖拉代理，如果烏度卡有機會成為其他球隊的總教練，塞爾提克不會刻意阻止，根據沃神收到線報，一些球隊已經開始試圖了解烏度卡這次遭到禁賽的所有原因，藉此評估是否在未來找他來當主帥的可能性。

不過先前已經開始謠傳，因為這次跟女職員發生不正當親密關係風波，烏度卡的NBA執教生涯已經提前結束，畢竟沒有一支球隊想去承擔未來再次發生類似事件的風險與危機，就算烏度卡上季帶領塞爾提克闖進總冠軍賽，恐怕也改變不了這個事實。